"Благодарен за порядочность". Кулеба поддержал главу МИД Италии, который решил выйти из партии из-за Украины

"Я благодарен итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо за его порядочность. Италия выбрала правильную сторону истории, ведь поддержка Украины – это единственный способ приблизить мир в Европе. Отказ в поддержке Украины только побудил бы Россию продолжать войну и расширять ее за пределы нашего государства", – написал глава МИД.

Я вдячний італійському колезі Луїджі Ді Майо за його порядність. Італія обрала правильний бік історії, адже підтримка України – це єдиний спосіб наблизити мир у Європі. Відмова Україні в підтримці лише спонукала би Росію продовжувати війну та розширювати її за межі нашої держави.

Контекст:

Ди Майо 22 июня объявил, что покидает партию из-за разногласий по Украине. Вместе с ним из политсилы выходит ряд депутатов парламента Италии.

"Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора – России. Позиции некоторых лидеров "Движения пяти звезд" рисковали ослабить нашу страну", – заявил министр, которого итальянские СМИ называют одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.

Перед этим он раскритиковал "Движение пяти звезд" и лидера партии Джузеппе Конте из-за позиции по Украине. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, пишет Reuters.

В Офисе президента Украины приветствовали решение министра, но подчеркнули, что "политика Италии – дело Италии".