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ПОЛИТИКА

"Благодарен за порядочность". Кулеба поддержал главу МИД Италии, который решил выйти из партии из-за Украины

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Кулеба (на фото он и Ди Майо во время визита в Мюнхен) сказал, что Италия выбрала "правильную сторону истории"
Кулеба (на фото он и Ди Майо во время визита в Мюнхен) сказал, что Италия выбрала "правильную сторону истории"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поддержал и поблагодарил за позицию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который объявил сегодня о выходе из партии "Движение пяти звезд".

"Я благодарен итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо за его порядочность. Италия выбрала правильную сторону истории, ведь поддержка Украины – это единственный способ приблизить мир в Европе. Отказ в поддержке Украины только побудил бы Россию продолжать войну и расширять ее за пределы нашего государства", – написал глава МИД.

Контекст:

Ди Майо 22 июня объявил, что покидает партию из-за разногласий по Украине. Вместе с ним из политсилы выходит ряд депутатов парламента Италии. 

"Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора – России. Позиции некоторых лидеров "Движения пяти звезд" рисковали ослабить нашу страну", – заявил министр, которого итальянские СМИ называют одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.

Перед этим он раскритиковал "Движение пяти звезд" и  лидера партии Джузеппе Конте из-за позиции по Украине. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, пишет Reuters.

В Офисе президента Украины приветствовали решение министра, но подчеркнули, что "политика Италии – дело Италии".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Италия, МИД Италии, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Луиджи Ди Майо
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