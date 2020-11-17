"Бл...дство в Раде". СМИ зафиксировали, как нардеп от "Слуги народа" пересылает видео с обнаженной женщиной своему коллеге

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Анатолий Драбовский удалил с телефона видео брифинга Минздрава, так как было недостаточно памяти для отправки видео с обнаженной женщиной.

Драбовский до избрания в Раду был ректором Винницкого кооперативного института Фото: Анатолій Драбовський / Facebook

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Анатолий Драбовский во время перерыва в Верховной Раде Украины отправил своему коллеге и соседу по месту в рабочем зале Олегу Тарасову видео с полуобнаженной женщиной. Соответствующее видео 17 ноября заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Журналист зафиксировал, что из-за того, что на мобильном телефоне Драбовского, где также присутствовали эротические фотографии, оказалось мало памяти, нардеп удалил видео брифинга Минздрава.

62-летний Драбовский, являющийся членом комитета Верховной рады по вопросам бюджета, до избрания в Раду был ректором Винницкого кооперативного института.

"Новое бл…дство в парламенте", – прокомментировал инцидент бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По информации ЦИК, Драбовский избран народным депутатом Рады IX созыва на досрочных парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №12 в Винницкой области. Олег Тарасов – народный депутат от "Слуги народа", №74 в избирательном списке партии. Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики.