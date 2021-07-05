Блогер Марьяна Ро: Мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Там стало бы гораздо лучше

"Не знаю насчет справедливости, но мне бы хотелось, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Там стало бы гораздо лучше. Мне кажется, японцы бы все там исправили", – считает блогер.
Марьяна Ро отметила, что на Сахалине очень красивая природа, но в России до него никому нет дела.
"Все – в Москву, все строят парки в Москве, всем все равно на Сахалин. А остров-то наикрутейший на самом деле", – уверена она.
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Сахалин – остров в Тихом океане к северу от Японии. Он являлся предметом споров между Россией и Японией в XIX–XX веках. В конце Второй мировой войны Россия (тогда – СССР) оккупировала остров. Большинство его жителей перебрались на остров Хоккайдо. Окончательно японцы были вытеснены с Сахалина в 1949 году.