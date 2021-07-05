Блогер Марьяна Ро: Мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Там стало бы гораздо лучше

Марьяна Ро: Все – в Москву, все строят парки в Москве, всем все равно на Сахалин Фото: maryanaro / Instagram

"Не знаю насчет справедливости, но мне бы хотелось, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Там стало бы гораздо лучше. Мне кажется, японцы бы все там исправили", – считает блогер.

Марьяна Ро отметила, что на Сахалине очень красивая природа, но в России до него никому нет дела.

"Все – в Москву, все строят парки в Москве, всем все равно на Сахалин. А остров-то наикрутейший на самом деле", – уверена она.

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