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ПОЛИТИКА

Больше всего нарушений на местных выборах 15 ноября зафиксировано в Одесской области – Нацполиция

Больше всего заявлений и сообщений о нарушениях в ходе второго тура местных выборов в Украине касались незаконной агитации, отметили в Нацполиции.

Полиция 15 ноября открыла семь уголовных производств, связанных с выборами
Полиция 15 ноября открыла семь уголовных производств, связанных с выборами
Фото: npu.gov.ua

15 ноября в Украине зарегистрировано 110 сообщений, связанных с местными выборами. Об этом Национальная полиция проинформировала со ссылкой на заместителя главы ведомства Александра Фацевича.

"Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области – 35, 27 – в Херсонской, 20 – в Киевской, девять – в Донецкой, восемь – в Сумской, шесть – в Волынской и пять – в Хмельницкой областях", – говорится в сообщении.

Согласно инфографике, опубликованной Нацполицией, большинство сообщений – 19 – касались незаконной агитации.

Также было открыто семь уголовных производств, связанных со вторым туром выборов.

Инфографика: npu.gov.ua
Инфографика: npu.gov.ua

Сегодня в семи городах Украины проходил второй тур выборов мэров, а в 16 регионах – повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек. По информации ЦИК, результаты голосования 15 ноября установят до 20 ноября включительно.

Явка на выборах мэров составила 24%.

Теги: выборы, полиция, агитация, местные выборы, Александр Фацевич, голосование, Национальная полиция, Нацполиция, регионы, нарушение
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