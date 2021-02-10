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ПОЛИТИКА

Больше всего рейтинг доверия украинцев в феврале вырос у Яценюка и Кличко – опрос

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", уровень доверия украинцев к экс-премьеру Арсению Яценюку вырос на четыре процентных пункта, к мэру Киева Виталию Кличко – на два процентных пункта.

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Яценюку доверяют 20% украинцев
Яценюку доверяют 20% украинцев
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В феврале больше всего, по сравнению с предыдущими опросами, выросло доверие украинцев к экс-премьеру Арсению Яценюку вырос на четыре процентных пункта, к мэру Киева Виталию Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 10 февраля. 

Самый высокий рост продемонстрировал уровень доверия к Яценюку: с декабря 2020 года увеличился на четыре процентных пункта – до 20%. Не доверяют политику 74% опрошенных.

Уровень доверия к экс-премьер-министру Владимиру Гройсману увеличился на три процентных пункта (доверяют 32%, не доверяют – 58%).

Рейтинг доверия Кличко вырос на два процентных пункта и составляет 34%. Не доверяют ему 54% респондентов. 

На один процентный пункт вырос рейтинг доверия к главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову (доверяет 21%, не доверяют – 66%). 

На прежнем уровне осталось доверие украинцев к пятому президенту Петру Порошенко (доверяют 23%, не доверяют – 74%) и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (доверяют 26% и не доверяют – 37%). По сравнению с январем, рейтинг Разумкова упал на два процентных пункта. 

На один процентный пункт снизился рейтинг доверия у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (доверяют 25%, не доверяют – 72%). 

Про три процентных пункта потеряли рейтинги министра здравоохранения Максима Степанова (доверяют 12%, не доверяют – 33%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (доверяют 12%, не доверяют – 54%) . По сравнению с январским опросом, уровень доверия к премьеру остался на прежнем уровне.

На два процентных пункта снизился уровень доверия к сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко (доверяют 24%, не доверяют – 56%). 

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с декабрем упал на пять процентных пунктов (падение произошло в январе – на шесть процентных пунктов, в феврале он начал снова расти) – сейчас главе государства доверяют 38%, не доверяют – 58%.  

При этом 33% украинцев не знает Разумкова, 30% -- Шмыгаля, а 51% – Степанова.  

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6–8 февраля 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Арсен Аваков, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль
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