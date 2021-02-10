Больше всего рейтинг доверия украинцев в феврале вырос у Яценюка и Кличко – опрос

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", уровень доверия украинцев к экс-премьеру Арсению Яценюку вырос на четыре процентных пункта, к мэру Киева Виталию Кличко – на два процентных пункта.

В феврале больше всего, по сравнению с предыдущими опросами, выросло доверие украинцев к экс-премьеру Арсению Яценюку вырос на четыре процентных пункта, к мэру Киева Виталию Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 10 февраля.

Самый высокий рост продемонстрировал уровень доверия к Яценюку: с декабря 2020 года увеличился на четыре процентных пункта – до 20%. Не доверяют политику 74% опрошенных.

Уровень доверия к экс-премьер-министру Владимиру Гройсману увеличился на три процентных пункта (доверяют 32%, не доверяют – 58%).

Рейтинг доверия Кличко вырос на два процентных пункта и составляет 34%. Не доверяют ему 54% респондентов.

На один процентный пункт вырос рейтинг доверия к главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову (доверяет 21%, не доверяют – 66%).

На прежнем уровне осталось доверие украинцев к пятому президенту Петру Порошенко (доверяют 23%, не доверяют – 74%) и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (доверяют 26% и не доверяют – 37%). По сравнению с январем, рейтинг Разумкова упал на два процентных пункта.

На один процентный пункт снизился рейтинг доверия у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (доверяют 25%, не доверяют – 72%).

Про три процентных пункта потеряли рейтинги министра здравоохранения Максима Степанова (доверяют 12%, не доверяют – 33%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (доверяют 12%, не доверяют – 54%) . По сравнению с январским опросом, уровень доверия к премьеру остался на прежнем уровне.

На два процентных пункта снизился уровень доверия к сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко (доверяют 24%, не доверяют – 56%).

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с декабрем упал на пять процентных пунктов (падение произошло в январе – на шесть процентных пунктов, в феврале он начал снова расти) – сейчас главе государства доверяют 38%, не доверяют – 58%.

При этом 33% украинцев не знает Разумкова, 30% -- Шмыгаля, а 51% – Степанова.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6–8 февраля 2021 года.