Большинство украинцев считают Зеленского самым большим разочарованием 2020 года среди всех политиков страны – опрос

Президентом Украины Владимиром Зеленским разочарованы 42,1% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Большинство украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского самым большим разочарованием 2020 года среди всех политиков страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Действующим главой государства разочарованы 42,1% украинцев.

Второе место после Зеленского занимает его предшественник на посту президента, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – им в этом году разочарованы 10,4% опрошенных.

Следом идут глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (2,3%), премьер-министр Денис Шмыгаль (2,2%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (2,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (2%), бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук (1,9%), а также экс-нардеп Святослав Вакарчук (1,4%).

Всеми украинскими политиками разочарованы 4,6% респондентов.

При этом звание политика 2020 года 19,9% украинцев отдали Зеленскому, 10,4% – Порошенко, 5,3% – Бойко. Остальные политики набрали меньше 5%.

Опрос проводился с 4-го по 9 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2018 жителей Украины в возрасте старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, Зеленский лидирует в президентском рейтинге и во втором туре выборов главы государства победил бы любого из ближайших соперников.