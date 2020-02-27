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Брата Ющенко лишили докторской степени за плагиат

Старший брат экс-президента Украины Виктора Ющенко Петр Ющенко в сентябре 2019 года защитил диссертацию на получение научной степени доктора исторических наук. 26 февраля аттестационная коллегия Министерства образования лишила его научной степени за текстовые заимствования, некорректные ссылки и отсутствие авторских научных положений.

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Петр Ющенко, инженер-электрик по специальности, решил получить степень доктора наук по истории
Петр Ющенко, инженер-электрик по специальности, решил получить степень доктора наук по истории
Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутата Верховной Рады IV–VI созывов лишили степени доктора наук за плагиат в диссертации.

Такое решение приняла аттестационная коллегия Министерства образования и науки на заседании 26 февраля, сообщается на сайте ведомства. 

Тема диссертации Ющенко – "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.)". 

Решение было принято из-за того, что диссертация не содержала авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, "которые решают важную научную или научно-прикладную проблему", из-за текстовых заимствований и некорректных ссылок.

Аттестационная коллегия также отменила решения о присуждении степени кандидата наук Татьяне Донник (специальность "Патологическая физиология") и Инне Деревянко (специальность "Общая педагогика, история педагогики"). 

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат  плагиатом, имитацию науки  имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение", – сказал на заседании заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

ZN.UA сообщало, что Ющенко защитил диссертацию на получение научной степени доктора исторических наук 12 сентября 2019 года в специализированном ученом совете Д 26.053.02 Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Брат бывшего президента не историк по специальности, в 1970 году он получил диплом инженера-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства.

Издание называет диссертацию Ющенко "сомнительным опусом на историческую тематику" и отмечает, что присуждение ему научной степени вызвало возмущение ученых. В октябре 2019 года они направили письмо в Министерство образования.

"Ознакомившись с содержанием диссертации, мы пришли к выводу, что она не является авторским научным исследованием в области истории, а представляет собой плохо упорядоченную компиляцию с большим количеством текстовых заимствований (академического плагиата) у целого ряда украинских историков. Эта диссертация не может служить основанием для присвоения ее автору ученой степени доктора исторических наук", – говорилось в письме, которое подписали 23 историка, в том числе член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко. 

Теги: Виктор Ющенко, Петр Порошенко, плагиат, история, Егор Стадный
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