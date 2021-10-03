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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин мне сказал: "Что ты все "свобода, демократия"? Мы в Лавре были. Там тысяч 50 на площади, как селедки в бочке. Менты их дубинками лупят, а они лезут и руку целуют!"

 
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По словам Пугачева, Путин говорил ему, что российский народ "хочет царя"
По словам Пугачева, Путин говорил ему, что российский народ "хочет царя"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин считает, что российскому народу не нужна демократия и сам высказывал такое мнение после посещения одного из монастырей в России.

Об этом российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"Он понимал в то время, что Россия любит начальника, царя. Он говорит: "Какая демократия? Что ты мне рассказываешь? Они хотят сильной руки", – сказал Пугачев, отвечая на вопрос о том, понимает ли Путин народ РФ. 

Гордон уточнил, правда ли, что однажды Путин сказал Пугачеву: "Этому народу, кроме царя, никто не нужен"? 

"Да, это правда. [Это было так]. Приехал [канцлер Германии Герхард] Шредер, и они поехали в Лавру. И я был у него дома, собственно, его ждал. Вечером он приезжает и говорит: "Что ты все – "народ, свобода, демократия"? Ты знаешь, где мы были сегодня?" – "В Лавре". – "Знаешь, как все было? Там тысяч 50 человек на площади, как селедки в бочке. Менты стоят, коридор держат и не могут удержать. А люди ломятся, руки целуют. Менты их дубинками лупят и пинают, отгоняют, а они под ударами лезут, за руку хватают и целуют, целуют". Ты мне говоришь про демократию… А они царя хотят". И это для меня был аргумент. Я даже не нашелся, что сказать", – ответил Пугачев. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2001 году он с женой Дорис Шредер-Кепф и Путин с сейчас уже бывшей супругой Людмилой посещали мужской монастырь Троице-Сергиева лавра в Московской области. Там их встречал тогдашний предстоятель РПЦ патриарх Алексий II. Встреча и обед в лавре продлились почти два часа, информировал сайт Кремля. 

Шредер после ухода с должности канцлера возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток". С 2016 года руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, РПЦ, демократия, Герхард Шредер, Сергей Пугачев, встреча
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