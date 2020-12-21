ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Четверть украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины – опрос

54% украинцев думают, что президент Украины Владимир Зеленский в следующем году не покинет свой пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
23% украинцев уверены, что в следующем году Зеленский останется президентом Украины
23% украинцев уверены, что в следующем году Зеленский останется президентом Украины
Фото: president.gov.ua

25% украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 31% опрошенных думает, что действующий глава государства Владимир Зеленский, скорее всего, останется на своей должности. Еще 23% украинцев уверены в этом.

21% респондентов не смог определиться с ответом.

Опрос проводился с 5-го по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году.

Теги: Украина, выборы, соцопрос, Владимир Зеленский, украинцы, президент, КМИС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
"Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
"Невероятные ноги", "Бомбическая". Дзюдоистка Белодед показала фигуру в купальнике
"Невероятные ноги", "Бомбическая". Дзюдоистка Белодед показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS