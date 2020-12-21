Четверть украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины – опрос

54% украинцев думают, что президент Украины Владимир Зеленский в следующем году не покинет свой пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

23% украинцев уверены, что в следующем году Зеленский останется президентом Украины Фото: president.gov.ua

25% украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 31% опрошенных думает, что действующий глава государства Владимир Зеленский, скорее всего, останется на своей должности. Еще 23% украинцев уверены в этом.

21% респондентов не смог определиться с ответом.

Опрос проводился с 5-го по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году.