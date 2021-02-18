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"Членство в ЕС перестало быть гипотетическим". Зеленский провел совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина становится страной, где всем уютно и безопасно.

Зеленский: Украина авторитетный и ответственный член международного сообщества
Зеленский: Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества
Фото: president.gov.ua

Для Украины членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим, это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совещания по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, которое прошло 18 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно", – отметил Зеленский.

На совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновлении, а также об интеграции Украины в рынки ЕС и Единый цифровой рынок.

Пресс-служба отметила, что на встрече речь шла о формировании положительного имиджа Украины в мире.

"Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", – сказал президент.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Теги: Украина, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, безопасность, соглашение, сотрудничество
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