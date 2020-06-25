ПОЛИТИКА Short News

ЦИК признала избранным нового нардепа от "Батьківщини"

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 июня признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Батьківщини" Сергея Евтушка, который на прошлогодних внеочередных выборах в Верховную Раду был включен в список партии под номером 25.

Пресс-служба ЦИК напомнила, что 47-летний Евтушок в парламенте займет место Ольги Бельковой, сложившей депутатские полномочия 18 июня (впоследствии она стала топ-менеджером "Оператора газотранспортной системы Украины").

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