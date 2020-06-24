ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером "Оператора ГТС Украины"

Ольга Белькова возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами в ООО "Оператор ГТС Украины". До назначения она в течение восьми лет была народным депутатом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада лишила Белькову мандата 18 июня
Рада лишила Белькову мандата 18 июня
Фото: ba.org.ua

Бывший депутат Верховной Рады Ольга Белькова, которая на прошлой неделе сложила мандат, возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами в ООО "Оператор ГТС Украины", сообщила пресс-служба компании 24 июня. 

"Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов "Оператора ГТС Украины" на международной арене, в первую очередь в вопросах реализации проектов "Северный поток – 2" и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок", – сообщили в компании. 

Генеральный директор предприятия Сергей Макогон рассказал, что ранее в ООО не было менеджера, который отвечал за международное направление, поскольку этими вопросами занимались сотрудники "Нафтогазу".

"Мое решение сложить полномочия народного депутата и перейти в государственную стратегическую компанию является попыткой защитить большие украинские интересы. Да, с одной стороны, это амбициозный вызов, но с другой  и для меня это самое главное  возможность реализовать в энергетическом секторе те изменения и реформы, которые были наработаны мной и коллегами в парламенте за предыдущие пять лет", – прокомментировала свое назначение Белькова.

Она отметила, что украинская ГТС должна быть востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети.

ООО "Оператор ГТС Украины" занимается транзитом природного газа из Россси в страны Европейского союза, а также транспортирует газ потребителям в Украине. Компания была создана в 2019 году, а с 1 января 2020-го полноценно заработала. Акционером ООО "Оператор ГТС Украины" является АО "Магистральные газопроводы Украины", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Министерству финансов Украины.

Белькова была депутатом Верховной Рады трех последних созывов. В парламенте VII созыва она входила во фракцию УДАР, в парламенте VII– во фракцию Блока Петра Порошенко, в парламенте IX созыва – во фракцию "Батьківщина". До избрания в Раду работала в общественных и коммерческих организациях, в частности, была управляющим партнером компании EastLabs. 

Белькова зарегистрировала заявление, в котором попросила лишить ее мандата, 16 июня. "Никакой "зради", просто жизнь", – объяснила тогда депутат свое решение журналистам. 18 июня Рада 343 голосами досрочно прекратила ее полномочия. Во время выступления перед коллегами она сказала, что безоговорочно влюблена в парламентаризм, и призвала считать ее "политиком запаса".

"Даже лучшие профессионалы должны проводить некоторую перезагрузку и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями. Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной в этом зале работает так, как задумано там, в реальном секторе экономики", – сказала Белькова. 

Теги: Верховная Рада, Ольга Белькова, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS