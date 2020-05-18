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Данилюк: У Банковой есть договоренность с Россией, и это пугает

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подозревает, что определенные договоренности Офиса президента с Россией существуют, а это может таить опасность, потому что Кремль способен переиграть Украину.

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По мнению Данилюка, последние заявления главы Офиса президента заставляют задуматься
По мнению Данилюка, последние заявления главы Офиса президента заставляют задуматься
Фото: Александр Данилюк / Facebook

Бывший министр финансов Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что Банковая тайно договаривается с Россией. Такие выводы он сделал из-за слов главы Офиса президента Андрея Ермака о плане Б по поводу мира на Донбассе.

"Подобные заявления можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность, есть ли эта договоренность и в чем она. Я все больше склоняюсь к тому, что есть. И меня это пугает, поскольку я являюсь сторонником вовлечения международного сообщества в процесс установления мира на Донбассе, а не теневых договорняков с Россией",  сказал Данилюк в интервью "Фактам".

Политик уверен, что Кремль может переиграть Украину, так как "россияне в этом мастера".

"А эти, знаете ли, непрофессиональные подходы, чтобы сберечь лицо, – зачем они? Что, мы мало жизней потеряли в таких играх? Поэтому пояснение одно из двух: либо рейтинг, либо договоренности",  подчеркнул экс-глава Минфина.

7 мая Ермак на встрече с журналистами заявил, что Украина хочет закончить войну на Донбассе в этом году. Если не получится, есть план Б. В чем заключается план Б, Ермак не сказал, отметив лишь, что речь идет не о строительстве стены на границе.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский выражал уверенность, что война на Донбассе будет закончена за его каденцию. "Я говорил, что готов ждать один год. Я говорил, если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы", – отмечал он.

Теги: Александр Данилюк, Кремль, переговоры, Владимир Зеленский, война на Донбассе, ОРДЛО, Андрей Ермак
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