Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Дании Йеппе Кофорда за поддержку Украины.

Дания предоставила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных COVID-19 пациентов. Об этом 10 ноября сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Кулеба заявил, что Украина благодарна за "знак настоящей дружбы и поддержки" со стороны Дании.

Отдельно главы МИД обсудили создание Крымской платформы, которая направлена на консолидацию усилий международного сообщества по защите прав человека и деоккупации Крыма. Кулеба сообщил Кофоду об установочном саммите Крымской платформы, который запланирован на май 2021 года, и пригласил Данию присоединиться к ее работе.

Министры также договорились о создании украинско-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией.

Стороны, среди прочего, обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Кулеба и Кофод положительно оценили итоги саммита Украина – ЕС 6 октября. Глава МИД Дании подтвердил намерения Копенгагена далее поддерживать реформы в Украине и заверил в "непоколебимой поддержке" территориальной целостности и суверенитета Украины.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.