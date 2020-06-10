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Danone сняла рекламу с Пореченковым, стрелявшим на Донбассе по украинцам. После резкой критики контракт с ним решили разорвать

Украинское представительство компании Danone в ответ на критику рекламы с актером Михаилом Пореченковым заявило, что не может влиять на решения российского подразделения.

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В апреле этого года в сети появился рекламный ролик Danone, в котором снялся Пореченков
В апреле этого года в сети появился рекламный ролик Danone, в котором снялся Пореченков
Скриншот: John Doe / YouTube

Российское подразделение компании Danone сняло рекламу с актером Михаилом Пореченковым, который в 2014 году обстреливал украинских военных на Донбассе. Пользователи соцсети и украинские чиновники резко раскритиковали такое решение, после чего контракт с актером разорвали.

В апреле этого года в сети появился рекламный ролик компании Danone, в котором снялся Пореченков.

ВИДЕО
Видео: John Doe / YouTube

Пользователи соцсетей резко раскритиковали видео, вспоминая, что в 2014 году Пореченков обстрелял позиции украинских военных на Донбассе. Некоторые даже призвали бойкотировать продукцию компании.

Скриншот: John Doe / YouTube
Скриншот: John Doe / YouTube

Посольство Украины во Франции в Facebook тоже обратило внимание на этот случай и заявило, что большой бизнес должен быть более ответственным.

"Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает подельника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" – говорится в сообщении посольства.

https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/1611577212343936

Украинское представительство компании объяснило, что является частью международной группы, которая работает в 140 странах мира, и не может влиять на решения российского подразделения.

"Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда Actimel в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DanoneUkraine/posts/3142054159179108

В результате разгоревшегося скандала компания Danone приняла решение разорвать контракт с Пореченковым, о чем сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Есть для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone France Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", – написал он.

30 октября 2014 года в интернете появилось видео, на котором видно, как Пореченков в синей каске с надписью "Пресса" стреляет из крупнокалиберного пулемета "Утес". В аннотации к видео, которое распространили сепаратисты, сказано, что актер находится на позициях боевиков в Донецком аэропорту. И МВД Украины, и СБУ начали в отношении Пореченкова уголовные производства. Поведение актера осудила ОБСЕ.

9 ноября 2014 года тогдашний главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко подписал указ о присвоении российскому актеру Михаилу Пореченкову звания "народного артиста".

В апреле 2017 года бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай вручил Пореченкову награду "Доброволец Донбасса".

В октябре 2018 года Пореченков пожаловался журналистам, что из-за его позиции по Донбассу его лишают ролей.

Теги: Россия, реклама, Донбасс, Михаил Пореченков, Олег Шамшур, Danone, война в Украине
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