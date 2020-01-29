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Дело об угрозах Зеленскому. Суд избрал меру пресечения художнику Пояркову

В одной из программ на телеканале "Прямий" художник Сергей Поярков несколько раз оскорбил президента Украины Владимира Зеленского. Суд избрал Пояркову меру пресечения в виде личного обязательства.

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Пояркова привлекли к суду за высказывания в телеэфире
Пояркова привлекли к суду за высказывания в телеэфире
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Шевченковский районный суд Киева 29 января избрал телеведущему и художнику Сергею Пояркову меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает телеканал "Прямий".

Личное обязательство предусматривает, что Поярков обязан являться по вызову для проведения процессуальных действий, не должен покидать город, в котором проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда и т.д.

Телеканал информирует, что Служба безопасности Украины инкриминирует Пояркову совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины. Эта часть статьи формулируется так: "угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в отношении президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, члена Кабинета Министров Украины, председателя или судьи Конституционного Суда или Верховного Суда Украины или высших специализированных судов Украины, генерального прокурора Украины, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя Счетной палаты, председателя Национального банка Украины, руководителя политической партии, а также в отношении их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью". Санкция статьи – до пяти лет лишения свободы.

В авторской программе "Поярков News", которая вышла на "Прямому" 27 декабря 2019 года, ведущий назвал Зеленского "маленьким чмятком" и "криворожским сцикунчиком", а также оскорбил отца президента. Обращаясь к команде Зеленского, Поярков сказал: "Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться".

9 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямий" в связи с жалобами на действия и слова Пояркова.

Теги: СБУ, Сергей Поярков, Владимир Зеленский, личное обязательсто, Прямий
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