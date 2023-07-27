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Дело в отношении журналиста "Схем" о "вмешательстве в деятельность судьи", у которой обнаружили паспорт РФ, закрыли после огласки

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Производство в отношении Шабаева закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления
Производство в отношении Шабаева закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления
Фото: radiosvoboda.org

Следователи Национальной полиции 27 июля закрыли уголовное производство в отношении журналиста "Схем" из-за расследования о наличии у судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой российского паспорта. Об этом сообщили "Схемы" ("Радіо Свобода").

Ранее следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области вызвали на допрос журналиста "Радіо Свобода" Георгия Шабаева в рамках уголовного производства.

Производство открыли после сообщения судьи Арестовой о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью ее дискредитации", которое она направила в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора.

Однако после огласки в Офисе генпрокурора сообщили, что закрыли производство.

"Сообщаем, что 27 июля 2023 года уголовное производство по №42023052720000025 от 27.06.2023 года по ч. 1 ст. 376 УК Украины закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Контекст:

В расследовании, опубликованном 13 июля, журналисты рассказали, что Арестова является гражданкой страны-агрессора России. Согласно выписке из "Роспаспорта", она стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт непосредственно был выдан 10 апреля. Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – ст. 5 так называемого договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав.

Кроме того, от источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом Арестовой за последние пять лет. По меньшей мере шесть раз судья посетила полуостров в 2018 году, семь – в 2019-м, в 2020-м – один раз, в 2021-м – пять раз. Последний раз из путешествия в Крым (которое длилось 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Славянск, полиция, правоохранители, преступление, журналисты, Радио Свобода, уголовное производство, судья
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