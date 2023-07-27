Дело в отношении журналиста "Схем" о "вмешательстве в деятельность судьи", у которой обнаружили паспорт РФ, закрыли после огласки

Ранее следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области вызвали на допрос журналиста "Радіо Свобода" Георгия Шабаева в рамках уголовного производства.

Производство открыли после сообщения судьи Арестовой о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью ее дискредитации", которое она направила в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора.

Однако после огласки в Офисе генпрокурора сообщили, что закрыли производство.

"Сообщаем, что 27 июля 2023 года уголовное производство по №42023052720000025 от 27.06.2023 года по ч. 1 ст. 376 УК Украины закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления", – сообщили в Офисе генпрокурора.