Дело в отношении журналиста "Схем" о "вмешательстве в деятельность судьи", у которой обнаружили паспорт РФ, закрыли после огласки

Ранее следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области вызвали на допрос журналиста "Радіо Свобода" Георгия Шабаева в рамках уголовного производства.
Производство открыли после сообщения судьи Арестовой о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью ее дискредитации", которое она направила в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора.
Однако после огласки в Офисе генпрокурора сообщили, что закрыли производство.
"Сообщаем, что 27 июля 2023 года уголовное производство по №42023052720000025 от 27.06.2023 года по ч. 1 ст. 376 УК Украины закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления", – сообщили в Офисе генпрокурора.
В расследовании, опубликованном 13 июля, журналисты рассказали, что Арестова является гражданкой страны-агрессора России. Согласно выписке из "Роспаспорта", она стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт непосредственно был выдан 10 апреля. Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – ст. 5 так называемого договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав.
Кроме того, от источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом Арестовой за последние пять лет. По меньшей мере шесть раз судья посетила полуостров в 2018 году, семь – в 2019-м, в 2020-м – один раз, в 2021-м – пять раз. Последний раз из путешествия в Крым (которое длилось 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.