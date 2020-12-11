Денисова уволила своего представителя на Донбассе, который подрался с охранником в ресторане

6 декабря представитель обмудсмена на Донбассе Павел Лисянский подрался с охранником в ресторане. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по этому факту завершена служебная проверка.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский уволен. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook 11 декабря.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря между Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", в городе Святогорск, проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности", – написала омбудсмен.

7 декабря в Славянском отделе полиции Донецкой области сообщили, что открыли уголовное производство после драки в ресторане, которая произошла около 6 декабря. Во время конфликта пострадал 56-летний охранник.

Как сообщал журналист Вячеслав Твердохлеб, Лисянский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался уходить из ресторана в 22.00 (это время, которым тогда была ограничена работа заведений общественного питания из-за карантина), вследствие чего охранник заявил, что вызовет полицию, и началась драка.

Видео драки Лисянского с охранником ресторана в Святогорске Донецкой области опубликовали местные СМИ. Денисова 7 декабря отстранила Лисянского.