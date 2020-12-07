"Мусоров собрался вызвать?". Представитель омбудсмена Денисовой избил охранника в ресторане на Донбассе 

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отстранила от должности своего представителя в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского на время служебной проверки. Об этом 7 декабря она сообщила на своей странице в Facebook.
Денисова заявила, что инициировала служебную проверку в отношении Лисянского. Она продлится до 21 декабря и по ее результатам примут "соответствующие меры реагирования".
Омбудсмен рассказала, что Лисянский сообщил ей о произошедшем утром 6 декабря.
Видео драки Лисянского с охранником ресторана в Святогорске Донецкой области опубликовали местные СМИ в своих источниках.
"Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал, что ли?" – спрашивал Лисянский охранника во время драки.
Об инциденте 6 декабря рассказал владелец заведения Вячеслав Твердохлеб на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Лисянский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался уходить из ресторана в 22.00 ( это время, которым сейчас ограничена работа заведений общественного питания из-за карантина), вследствии чего охранник заявил, что вызовет полицию, и началась драка.
7 декабря в Славянскиом отделе полиции Донецкой области сообщили, что открыли уголовное производство после драки в ресторане, которая произошла около 1.00 6 декабря.
"В полицию обратились работники развлекательного заведения с сообщением, что у них в кафе происходит драка. Во время конфликта пострадал охранник. Для оказания медицинской помощи 56-летнего мужчину доставили в травматологический пункт. Информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.
11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:
Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.
2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.