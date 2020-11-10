Депутатам Верховной Рады купили 14 Toyota Camry за 13 млн грн

Верховная Рада приобрела 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "Комфорт" по 895 тыс. грн за штуку, и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн.

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 4 ноября по результатам тендера заключила с организацией "Артсити" (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн. Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные Prozorro.

Рада приобрела 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "Комфорт" по 895 тыс. грн за штуку и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн.

Среди автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом.

Как отмечают "Наші гроші", харьковская фирма "Артсити" является официальным дилером Toyota, а ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.

В автопарке Верховной Рады по состоянию на май 2020 года было 187 автомобилей, пишет "Радіо свобода". Более половины из них – это легковые автомобили: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Skoda и тому подобное. Также на балансе автобазе Верховной Рады есть автобусы, грузовики и даже спецмашины для перевозки горючего и уборки.