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ПОЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект о декретном отпуске для мужчин

Украинские парламентарии приняли в первом чтении законопроект №369, который предоставляет мужчинам дополнительный отпуск при рождении ребенка на три года.

Дополнительный отпуск по уходу за ребенком дается до трех лет
Дополнительный отпуск по уходу за ребенком дается до трех лет
Фото: depositphotos.com

Украинские депутаты 1 декабря приняли в первом чтении законопроект №3695, уравнивающий права матерей и отцов по уходу за ребенком. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за документ проголосовал 301 нардеп.

Законопроект предлагает внести дополнительный отпуск при рождении ребенка для его отца продолжительностью до двух недель.

"Мы хотим уравнять права отца и матери на уход за ребенком и дать возможность мужчинам наравне с женщинами иметь возможность брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком до трех лет", – сказала инициатор документа, нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина во время представления законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

Авторы законопроекта признали, что закрепился дискриминационный подход, по которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск.

"То есть только мать может делегировать право на отпуск родителю другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком", – сказано в записке.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 19 июня этого года.

Теги: дискриминация, женщины, мужчины, Марина Бардина, мать, отец, родители
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