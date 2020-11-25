"В вопросе зарплаты разрыв 25%". Шмыгаль назвал дискриминационным отношение к женщине в украинском обществе

Дискриминация женщин мешает украинскому обществу стать более богатым и успешным, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В украинском обществе все еще наблюдается дискриминация по половому признаку. Об этом 25 ноября во время выступления на женском форуме заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Укринформ".

"Если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически является одинаковым, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще остается дискриминационным отношение работодателей к работникам-женщинам", – сказал он.

По словам главы правительства, данные Министерства социальной политики говорят о том, что "только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%".

"Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", – считает Шмыгаль.

25 ноября в мире отмечают День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.