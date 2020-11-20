Шмыгаль призвал представителей церквей объединиться в борьбе с COVID-19 перед праздниками

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Шмыгаль: Нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в период зимних праздников. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Кабмина.

"Мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещения и других. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", – заявил он.

Шмыгаль также отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече заявил, что "карантин выходного дня" должен снизить процент инфицирования и изменить темпы прироста заболевших. По его словам, это позволит "смоделировать заход в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни".

Ляшко добавил, что в Минздраве готовы вновь рассмотреть норму об ограничении количества людей в храмах на квадратный метр площади здания.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек.