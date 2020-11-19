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До конца недели Кабмин Украины наработает законопроект о ведении бизнеса при жестком карантине – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины после консультаций с предпринимателями направит законопроект на рассмотрение Верховной Раде.

Шмыгаль: Правительство наработает драфт законопроекта с изменениями по облегчению ведения бизнеса
Шмыгаль: Правительство наработает драфт законопроекта с изменениями по облегчению ведения бизнеса
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет Министров Украины во время обсуждения с бизнесом наработает возможные законодательные стимулы для предпринимателей на случаи введения жесткого карантина. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"До конца недели правительство наработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса. А на следующей неделе после консультаций с предпринимателями его можно будет подавать на рассмотрение парламента", – сообщил Шмыгаль.

Зеленский отметил, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие – он должен быть согласован с бизнес-средой.

"К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и – самое главное – у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно", – заявил Зеленский.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

17 ноября Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня".

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.

Теги: Кабинет Министров, бизнес, правительство, карантин, Владимир Зеленский, законопроект, предприниматели, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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