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Директор Института гастроэнтерологии подписывает документы, используя выдуманную должность – президент Европейского клуба панкреатологов

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Директор Института гастроэнтерологии Степанов является кандидатом в члены-корреспонденты Национальной академии медицинских наук
Директор Института гастроэнтерологии Степанов является кандидатом в члены-корреспонденты Национальной академии медицинских наук
Фото: amnu.gov.ua

Директор Института гастроэнтерологии Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) Юрий Степанов подписывает документы как главный специалист НАМНУ по гастроэнтерологии и диетологии, однако такой должности в Национальной академии нет.

Об этом говорится в письме президента Европейского клуба панкреатологов Натальи Губергриц к президенту НАМНУ Виталию Цимбалюку, документ есть в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

Как рассказала Губергиц, ее представитель отправил запрос в НАМНУ, чтобы выяснить, есть ли такая должность, и получил отрицательный ответ. Следовательно, можно говорить о самозванстве, считает ученая.

Губергриц обратилась к Цимбалюку с просьбой проверить соответствие моральных качеств Степанова, который претендует на звание члена-корреспондента НАМНУ, званию профессора и соблюдение им академической добродетели.

Ученая заявила, что Степанов в последнее время оказывает на нее давление. Кроме того, по словам Губергриц, он "способствует" увольнению из Института гастроэнтерологии докторов наук (по ее данным, за последние годы уволилось как минимум пять специалистов с таким научным званием). Также она пишет, что профессор препятствует защите докторских диссертаций. По словам Губергриц, из-за этого как минимум трое ученых отказались от защиты уже готовых научных трудов.

Также она проанализировала одну из последних монографий Степанова. Ученая пишет, что в книге "Стеатоз підшлункової залози у дітей", которую профессор издал в соавторстве с еще двумя учеными, есть потенциально опасные для детей фальсификации и фабрикации. Она приводит в письме таблицу найденных в монографии недостатков.

Губергриц – доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского клуба панкреатологов, член совета Европейского клуба панкреатологов и Международной ассоциации панкреатологов, многократный лауреат премий Европейского клуба панкреатологов и Международной ассоциации панкреатологов, избранный на 2022 год президент Европейского клуба панкреатологов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, медицина, ученые, фальсификации, Национальная академия медицинских наук, давление
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