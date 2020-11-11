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Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко: Ориентация Украины на цели Green Deal – это практическая реализация евроинтеграционного вектора развития

Компания ДТЭК в своей корпоративной стратегии поставила цель декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году, рассказал директор по устойчивому развитию Александр Кучеренко.

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Александр Кучеренко: ДТЭК одобрила свою стратегию устойчивого развития до 2030 года, которая учитывает основные элементы европейского "зеленого" курса
Александр Кучеренко: ДТЭК одобрила свою стратегию устойчивого развития до 2030 года, которая учитывает основные элементы европейского "зеленого" курса
Фото: dtek.com

Поддержка Украиной целей Green Deal – новой стратегии устойчивого роста и защиты окружающей среды, так называемой Европейской зеленой сделки, – это практическая реализация евроинтеграционного вектора развития и подтверждение, что страна разделяет европейские ценности. Такое мнение высказал директор по устойчивому развитию ДТЭК в рамках Дня устойчивого развития, организованного Европейской бизнес-ассоциацией, сообщает сайт компании.

"То, как мы, как страна, бизнес, реагируем и делаем шаги к реализации этой программы, и является свидетельством нашей готовности войти в европейское содружество. Речь идет об изменении культуры и ценностей, об изменении культуры потребления и в первую очередь – культуры потребления энергоресурсов", – сказал Кучеренко.

По его словам, ДТЭК активно работает над достижением целей Green Deal, в частности речь идет о декарбонизации – снижении выбросов углекислого газа (СО2), развитии возобновляемых источников энергии и трансформации угольных регионов.

"Компания ДТЭК одобрила свою стратегию устойчивого развития до 2030 года, которая учитывает основные элементы европейского "зеленого" курса. Мы понимаем, что декарбонизация – это не политический лозунг или модный тренд, а условие развития бизнеса. Именно поэтому в своей корпоративной стратегии мы ставим себе амбициозную цель – декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году", – отметил Кучеренко.

Он напомнил, что ДТЭК инвестировал 1,2 млрд в развитие "зеленой" генерации в Украине и под его управлением сегодня 1 ГВт ветро- и солнечных электростанций.

"Также в ноябре 2019 года DTEK Renewables первыми в Украине выпустили "зеленые" еврооблигации на сумму 325 млн, которые также ориентированы на увеличение доли возобновляемых источников в Украине", – рассказал руководитель.

Кучеренко сообщил, что на тепловых электростанциях и шахтах ДТЭК работает около 40 тыс. человек.

"Уплаченные предприятиями ДТЭК налоги составляют 60% бюджета 18 моногородов. Именно поэтому чрезвычайно важным вопросом является планируемая и постепенная декарбонизация энергетического сектора, ведь от этого будет зависеть благосостояние тысяч семей и десятков населенных пунктов", – отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК.

За 15 лет своего существования компания инвестировала в устойчивое развитие почти 20 млрд грн, из них около 10 млрд грн – в защиту окружающей среды (без учета экологического налога), почти 5 млрд грн – в охрану труда и промышленную безопасность, 3,5 млрд – в объекты социальной сферы.

Кучеренко убежден, что инвестиции в реализацию в Украине "зеленой" политики Евросоюза – это путь к технологическому прогрессу, так как страна в итоге станет более энергоэффективной и инновационной.

Теги: Украина, экология, уголь, бизнес, ДТЭК, электроэнергия, евроинтеграция, технологии, Евросоюз
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