"Для тех, кто лично не может прийти к врачу". Верховная Рада приняла за основу законопроект о телемедицине

Документ, который 14 июня внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержали во время голосования 245 народных депутатов при необходимых 226-ти.

На сайте парламентского монобольшинства "Слуги народа" объяснили, что законопроект №9384 "должен повысить доступность медицинских услуг для тех, кто не может лично прийти к врачу".

"Изменения в законодательстве помогут быстро и качественно оказывать медицинскую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций, военной угрозы, а также обеспечат доступность медицинских услуг для тех, кто по каким-либо причинам не может лично посетить врача", – рассказал нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, законопроект предусматривает, что развитие телемедицины будет финансироваться за счет средств международной помощи Украине и это "не обременит государственный или местные бюджеты".