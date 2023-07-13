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ПОЛИТИКА

Верховная Рада поддержала создание единого государственного реестра санкций

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За проголосовали 314 депутатов
За проголосовали 314 депутатов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8392 о внесении изменений в несколько законодательных актов, регулирующих применение санкций. Об этом директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых 13 июля сообщила в Facebook.

Принятый документ регламентирует начало работы государственного реестра санкций. Парламент принял законопроект во втором чтении и в целом, за проголосовали 314 депутатов.

По словам Богатых, в Украине не существовало единой публичной базы, где можно быстро проверить применение санкций.

"Банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои – все выкручивались, как могли", – заявила замминистра.

Законопроектом также устраняется коллизия по срокам обращения в суд, которая существовала между Кодексом административного судопроизводства Украины и законом Украины "О санкциях", увеличиваются сроки рассмотрения и сроки обжалования, уточняются другие процессуальные вопросы, добавила Богатых.

https://www.facebook.com/inna.bogatykh/posts/pfbid0gBX66nLZegH63EWnN6QEq4ScjiJazDcEcZyLoZGdz2f2xhsEaPLx6kGUC64MeTUbl

Контекст:

Украина начала применять санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры приняли США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором Россией. 1 июля он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях против 192 физических и 291 юридического лицаСреди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены.

Теги: Верховная Рада, санкции, Министерство юстиции, законодательство
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