КСУ признал неконституционными положения Таможенного кодекса относительно санкций за контрабанду

По мнению авторов жалобы, данная норма делала невозможной реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:
"Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что предписания ст. 483 Кодекса не соответствуют Конституции в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Согласно санкции ч.1. ст. 483 Таможенного кодекса, виновных лиц, которые переместили товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказывают штрафом в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.