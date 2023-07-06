КСУ признал неконституционными положения Таможенного кодекса относительно санкций за контрабанду

Суд рассмотрел жалобу граждан Анатолия Душенькевича, Андрея Франко и Ирины Ярош относительно конституционности абз. 2 ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

По мнению авторов жалобы, данная норма делала невозможной реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:

характера совершенного противоправного деяния;

формы вины;

характеристики лица, виновного в совершении правонарушения;

возможности возмещения причиненного ущерба;

наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

"Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что предписания ст. 483 Кодекса не соответствуют Конституции в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Согласно санкции ч.1. ст. 483 Таможенного кодекса, виновных лиц, которые переместили товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказывают штрафом в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.