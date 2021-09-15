Досье. Денис Пудрик – начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области

Денис Пудрик работал на Одесской таможне с августа 2020 года по август 2021 года Фото: Денис Пудрик / Facebook

Родился 13 июля 1977 года в Макеевке Донецкой области.

Образование

Имеет три полных высших образования.

В 1999 году окончил Донецкий государственный технический университет, специальность – менеджмент внешнеэкономической деятельности (магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности).

В 2010 году – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, специальность – государственное управление (магистр государственного управления).

В 2012 году – Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", специальность – правоведение (магистр юридических наук).

Карьера

Работу в таможенных органах начал в 1998 году в должности инспектора таможенного поста "Донецк – аэропорт" Донбасской региональной таможни.

С 1998-го по август 2005 года в Донбасской региональной таможне прошел путь от инспектора до начальника отдела контроля таможенной стоимости Донбасской региональной таможни. Впоследствии работал начальником многих таможен.

С августа 2005 года по ноябрь 2006 года работал заместителем начальника Донецкой таможни.

С ноября 2006 года по май 2008 года был первым заместителем начальника Мариупольской таможни.

С мая по июль 2008 года – исполняющий обязанности заместителя начальника Восточной таможни.

С июля 2008 года по декабрь 2009 года – заместитель начальника Восточной таможни.

С декабря 2009 года по апрель 2010 года работал начальником Бердянской таможни.

С апреля 2010 года по май 2011 года – начальник Крымской таможни.

С мая по сентябрь 2011 года – начальник Черниговской таможни.

С сентября 2011 года по апрель 2012 года – начальник Львовской таможни.

С апреля по декабрь 2012 года – начальник Луганской таможни.

С декабря 2012 года по июнь 2013 года – начальник Крымской таможни.

С июня 2013 года по май 2014 года – начальник Крымской таможни.

С мая 2014 года по март 2015 года – заместитель начальника Кировоградской таможни. Решением Кировоградского окружного суда от 28 января 2020 года с 25 марта 2015 года был восстановлен в должности.

С июня 2019 года – и.о. проректора по инфраструктуре университета Государственной фискальной службы (ГФС).

В августе 2020 года был назначен исполняющим обязанности начальника Одесской таможни, позже – заместителем начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы.

В конце августа 2021 года победил в конкурсе на замещение должности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и был представлен коллективу 1 сентября 2021 года.

Работа на Одесской таможне

Денис Пудрик работал на Одесской таможне с августа 2020 года по август 2021 года. Фактически сразу после назначения на должность начальника Одесской таможни Пудрик заявил, что его пребывание на этом посту "не устроило" группу одесских контрабандистов, которые и старались всеми правдами и неправдами отстранить его от должности.

Пудрик сообщил, что августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал самым большим месячным показателем и процентом исполнения в 2020 году.

В сентябре 2020 года таможней под руководством Пудрика также было обеспечено выполнение планового показателя на более чем 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал 2020 года Одесская таможня превысила поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн. В целом же поступления за сентябрь – октябрь на Одесской таможне стали крупнейшими за 2019–2020 годы.

21 октября приказ о возложении исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика утратил силу. Он занимал эту должность ровно два месяца. После этого он был назначен заместителем начальника Одесской таможни, где проработал до августа 2021 года.

По итогам 2020 года Одесской таможней было обеспечено перечисление в госбюджет почти 41,5 млрд грн. Несмотря на пандемию, этот показатель превысил таможенные поступления 2019 года на 2,5 млрд грн, или более чем $36 млн.

В феврале 2021 года в должности заместителя руководителя Одесской таможни Пудрик заявил о попытках контрабандистов дискредитировать его. Следующим шагом, по его словам, могла стать попытка открытия уголовного производства против него.

"В последнее время наблюдаю за нелепыми попытками дискредитации меня как таможенника и заместителя руководителя Одесской таможни и Гостаможслужбы как органа, на который государством возложены функции по обеспечению таможенной безопасности и защиты таможенных интересов Украины. Цель очень простая – превратить таможню на карманный орган в руках контрабандистов, чтобы без проблем обслуживать свои нехитрые схемы", – отмечал Пудрик.

Для этого, по его словам, "заинтересованные лица" запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением.

В конце июля 2021 года Денис Пудрик опроверг информацию о начале работы на должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Одесской области.

"Для всех, кто не смог или не захотел проверить или же уточнить у меня лично: я не работаю в ГППС Одесской области! Я выиграл там конкурс, (и) не более. На должность не заступил. Не был там ни разу. Никаких команд не давал, даже ни с кем еще там не разговаривал. Сейчас я как работал, так и продолжаю работать заместителем начальника Одесской таможни. Более того, я сейчас вообще нахожусь в ежегодном отпуске", – заявил Пудрик.

Несмотря на это, по его словам, очевидный фейк разлетелся по некоторым изданиям, а в его распространении даже "приняли участие чиновники, рьяно выступающие за борьбу с коррупцией".

Научная деятельность

Пудрик является кандидатом экономических наук по специальности "экономика и управление предприятиями" (по видам экономической деятельности). Является автором и соавтором многочисленных научных публикаций, статей и книг, в частности:

"Регулирование инвестиционной деятельности в регионах со специальным режимом функционирования" (в соавторстве с В.М. Хобтой, Т.А. Степановой, Д.В. Егоренко), 2001.



"Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия" (в соавторстве со Степановой Т.А.), 2000.



"Использование пошлин в регулировании внешнеэкономической деятельности предприятий", 2000.



"Оценка привлекательности предприятия для осуществления инвестиций" (в соавторстве со Степановой Т.А., Ткаченко И.А.), 2001.



"Обоснование методов регулирования внешнеэкономической деятельности", 2002.



"Особенности развития рынка металлопродукции: общие тенденции и анализ уровня конкуренции в отрасли", 2006.



"Сервисное обслуживание налогоплательщиков: к вопросу формирования содержания понятия". – Актуальные проблемы отечественной юриспруденции (в соавторстве со Степановой Т.А., Ткаченко И.А.), 2016.



"Правовое регулирование полномочий Государственной фискальной службы Украины относительно привлечения к административной ответственности", 2016.



"К вопросу нормативного определения термина "арест" в деятельности Государственной фискальной службы Украины", 2016.



Награды и звания

Пудрик награжден ведомственными наградами Государственной таможенной службы Украины, а именно: "Отличный таможенник" II степени (2007); "За добросовестную службу в таможенных органах" III степени (2009); "Почетный таможенник Украины" (2009); "За достижения в таможенном деле" II степени (2010); "Покрова Пресвятой Богородицы" (2010); "За достижения в таможенном деле" (2011).

Кроме того, награжден орденом "За заслуги" III степени. Имеет звание заслуженного экономиста Автономной Республики Крым. Специальное звание: государственный советник налогового и таможенного дела III ранга.

Семья

Денис Пудрик женат и имеет пятерых детей. Жена Наталья Пудрик владеет ресторанным бизнесом.