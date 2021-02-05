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Пудрик: Наблюдаю за нелепыми попытками дискредитации меня и Гостаможслужбы

Цель информационных атак – превратить таможню "в карманный орган в руках контрабандистов", заявил заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик.

Денис Пудрик: "Заинтересованные лица" даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением
Денис Пудрик: "Заинтересованные лица" даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением
Фото: Денис Пудрик / Facebook

Заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик заявил 5 февраля в своем Facebook, что его пытаются дискредитировать люди, заинтересованные в контрабандных схемах.

"В последнее время наблюдаю за нелепыми попытками дискредитации меня как таможенника и заместителя руководителя Одесской таможни и Гостаможслужбы как органа, на который государством возложены функции по обеспечению таможенной безопасности и защиты таможенных интересов Украины. Цель очень простая – превратить таможню в карманный орган в руках контрабандистов, чтобы без проблем обслуживать свои нехитрые схемы. Для этого "заинтересованные лица" даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением. Например, незаконно следят за мной и моей семьей, шлют угрозы и "приветы", – написал он.

Таможенник отметил, что недоброжелатели "изо всех сил ищут способы" организовать уголовные производства против него.

"Чтобы сделать очередную "сенсацию" (как с квартирой моей жены с невероятной площадью 56 м2), однако никак не могут придумать повод. Удивлен ли я? – Конечно же, нет. Это далеко не первая и точно не последняя из подобных кампаний. Угнетает лишь тот факт, что эти "дельцы" решили использовать в своей грязной кампании еще и мою семью. Это уже полное отсутствие морали и тотальная деградация", – заявил Пудрик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419923659462854&id=100043356695341

Он перечислил результаты работы Одесской таможни в цифрах: перечисление в госбюджет в 2020 году – почти 41,5 млрд грн, что больше позапрошлогоднего результата, несмотря на пандемию; выявление попытки незаконного ввоза 750 кг каптагона на 840 млн грн, попытки незаконного ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный" на 500 млн грн, попытки ввоза в Одесский порт 16 тонн сигарет на 20 млн грн. 

"Поэтому кто бы и каким образом ни пытался сопротивляться работникам Гостаможслужбы, какие бы гадкие методы для этого ни шли в действие, знайте – у вас ничего не получится", – резюмировал таможенник.

Теги: Одесса, таможня, контрабанда, Денис Пудрик
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