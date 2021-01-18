Общая стоимость изъятых таможней в 2020 году наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 3 млрд грн

В Государственной таможенной службе подвели итоги работы за прошлый год, больше всего нарушений было зафиксировано на Одесской таможне.

Рекордную партию героина обнаружили в начале января 2021 года: 1,3 тонны наркотика на сумму более 2,3 млрд грн граждане Турции пытались переправить в Евросоюз Фото: unn.com.ua

За 2020 год Государственная таможенная служба изъяла при попытках контрабанды наркотики на общую сумму около 3 млрд грн по цене черного рынка, только за первое полугодие зафиксировали 303 попытки провезти через таможенную границу Украины кокаин, героин или другие психотропные вещества, пишет "Апостроф".

Больше всего таможенных нарушений было зафиксировано на Одесской таможне. Там в конце декабря изъяли 54 кг кокаина стоимостью более $12 млн. Эту операцию проводили совместно с представителями управления СБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры, сообщил заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик.

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу", – рассказал он.

Летом в морском порту "Южный" таможенники задержали 112 кг кокаина стоимостью около 500 млн грн, а в октябре в результате спецоперации, продолжавшейся несколько месяце задержали четверых граждан Израиля, которые пытались переправить из Перу в Украину 120 кг кокаина, который спрятали в валах и в дне станка для холодной гибки металла. Эту партию оценили в $40 млн.

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин отметил, что методы борьбы с контрабандой нужно использовать последовательно.

"Это не должна быть кампания, когда мы неделю проверяем Львов, а потом неделю Закарпатье. И о прибытии группы проверяющих знают еще до того, как они уехали", – подчеркнул он и добавил, что это должна быть полномасштабная кампания по всей стране.

"Апостроф" отмечает, что рекордную партию героина обнаружили в начале января уже этого года сотрудники Одесской и Галицкой таможни во Львове – 1,3 тонны наркотика на сумму более 2,3 млрд грн граждане Турции пытались незаконно переправить в Евросоюз.