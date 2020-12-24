В Украине разоблачили контрабанду брендовых товаров. Их ввезли под видом елок – Госбюро расследований

В Государственном бюро расследований сообщили, что сотрудники Волынской таможни Государственной таможенной службы способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок.

В Украине разоблачили контрабанду брендовых товаров на сумму более 40 млн грн, которую завозили под видом искусственных елок. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Противоправные действия систематически осуществляли при содействии должностных лиц ряда правоохранительных органов, заявили в ведомстве.

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года сотрудники Волынской таможни Государственной таможенной службы способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 года сотрудники Главного управления Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары. Грузовой автомобиль с указанным товаром изъяты и арестованы", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР провели обыски на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни и изъяли вещи и документы, сообщили в ведомстве.

В ГБР рассказали, что предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

"Следователи ГБР проводят документирование противоправных действий сотрудников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу брендовых товаров в Украину и совершали действия, направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение", – добавили в ведомстве.

В частности, изъято более 1,5 тыс. коробок. В них найдены мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, часы, мобильные аксессуары и одежда.