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Экс-глава ГФС объяснил получение премии в 1000% от оклада

По словам бывшего временно исполняющего обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко, премию в размере 1000% от оклада он получил как выплату за несколько месяцев работы.

Гутенко назначили врио главы ГФС в июле 2019 года
Гутенко назначили врио главы ГФС в июле 2019 года
Фото: Denis Gutenko / Facebook

Бывший временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000% от оклада, из-за которой ему теперь грозит арест.

"В этот период происходило разделение ГФС на Государственную налоговую службу, таможню и налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то – нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", – отметил он на своей странице в Facebook.

По словам Гутенко, выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу.

"А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра", – объяснил он.

При этом экс-глава ГФС подчеркнул, что в Госбюро расследований не имеют претензий к сумме его надбавки, а лишь к тому, что он ее не согласовал с Минфином.

"Все дело в том, что я был исполняющим обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким образом всем, а проблемы только у меня... Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ГФС так и делал", – написал Гутенко.

https://www.facebook.com/denis.gutenko/posts/10222795263804555

Тогдашний министр финансов Оксана Маркарова в своем Facebook подтвердила, что в отношении Гутенко как директора департамента законодательство не требует согласования выплат премии с министром.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/3603957483014347

Гутенко назначили врио главы ГФС в июле 2019 года. 12 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины признал утратившим силу распоряжение о его назначении.

11 декабря ГБР вручило ему подозрение в превышении власти и служебных полномочий. По данным следствия, Гутенко "издал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019–2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти".

Теги: Украина, премия, ГФС, Оксана Маркарова, Денис Гутенко, ГБР
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