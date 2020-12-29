Экс-глава ГФС объяснил получение премии в 1000% от оклада

По словам бывшего временно исполняющего обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко, премию в размере 1000% от оклада он получил как выплату за несколько месяцев работы.

Бывший временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000% от оклада, из-за которой ему теперь грозит арест.

"В этот период происходило разделение ГФС на Государственную налоговую службу, таможню и налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то – нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", – отметил он на своей странице в Facebook.

По словам Гутенко, выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу.

"А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра", – объяснил он.

При этом экс-глава ГФС подчеркнул, что в Госбюро расследований не имеют претензий к сумме его надбавки, а лишь к тому, что он ее не согласовал с Минфином.

"Все дело в том, что я был исполняющим обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким образом всем, а проблемы только у меня... Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ГФС так и делал", – написал Гутенко.