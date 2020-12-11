Бывшему врио главы фискальной службы Украины объявили подозрение в превышении власти – ГБР

По данным Госбюро расследований, бывший врио Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко во время нахождения на должности необоснованно подписал приказ о повышении собственной зарплаты.

Убытки госбюджету в ГБР оценили в 300 тыс. грн Фото: dbr.gov.ua

Бывшему временно исполнявшему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины объявлено подозрение. Об этом 11 декабря проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины. (...) Сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший руководитель фискальной службы страны "издал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019–2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти".

"В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тыс. грн", – рассказали в ГБР.

В ведомстве отметили, что "место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено", поэтому подозрение ему сообщили "в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины".

Госбюро расследований не указало фамилию подозреваемого, но в указанный ГБР период ГФС руководил Денис Гутенко.

Его назначили врио главы ГФС в июле 2019 года. 12 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины признал утратившим силу распоряжение о его назначении.