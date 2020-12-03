"Угрожала следователю магическими способностями". Полиция объявила подозрение блогеру Алене Лоран

Полиция Киевской области сообщила, что блогер Алена Лоран пыталась запугать работника полиции. Лоран, в свою очередь, обвинила полицию в процессуальных нарушениях.

Полиция Киевской области сообщила о подозрении блогеру Алене Лоран из-за угроз следователю, которая ведет дело в отношении ее мужа. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

По информации правоохранителей, блогер два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции.

"Пользуясь своей публичностью в социальных сетях, пыталась запугать работника полиции, чтобы она приняла положительное решение в уголовном производстве в отношении ее мужа", – говорится в сообщении.

Следователь сообщила мужу Лоран о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). После этого блогер начала препятствовать деятельности следователя, говорится в сообщении.

"Угрожала магическими способностями, чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью", – добавили в полиции.

Лоран сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя). Санкция предусматривает штраф до 1,7 тыс. грн, исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

Лоран на своей странице в Instagram действия полиции назвала "ментовским произволом". По ее словам, оперативники у нее дома изъяли телефоны, планшет, карты Таро, книги о магии и другие предметы.

"Собственно, я не отрицаю, что занимаюсь эзотерикой, и то, что она этого боится, – ее личные проблемы", – пишет блогер.

Она заявила, что во время обыска были нарушены процессуальные моменты, в частности, отказались ждать ее адвоката.