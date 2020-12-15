Экс-глава "Спецтехноэкспорта" Барбул: Уголовное производство против служебных лиц госкомпании повлияло на репутацию Украины на международном рынке

Когда в Украине начали расследовать в интересах одного агента обстоятельства подписания контракта, который является выгодным для "Спецтехноэкспорта" и по которому нет ущерба, страна показала себя как неадекватный партнер, заявил бывший глава государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул.

В деле о "Спецтехноэкспорте", которое инициировало Национальное антикоррупционное бюро, правоохранители инкриминируют бывшему руководству госпредприятия то, что по контракту с Индией "Спецтехноэкспорту" не были предоставлены агентские услуги. Об этом в интервью УНН заявил бывший глава государственного предприятия Павел Барбул.

"Чисто гипотетически поставьте себя в позицию прокурора, не меня – себя: приносят вам материалы, где какой-то агент говорит, что заплатили другому агенту. Наверное, я как прокурор или следователь вызвал бы всех на допрос, посадил бы всех за стол, допросил бы всех по отдельности, потом всех вместе и, собрав мнения, принимал бы какое-то решение. Нюанс в том, что инкриминируется то, что агентские услуги не были предоставлены в принципе, то есть, наверное, стоило бы задавать вопрос тому агенту, который пришел – обиженному: кто он и выполнял ли он какие-то услуги", – объяснил он журналисту.

Экс-глава предприятия считает, что в этом случае правоохранительный орган работает в интересах одного конкретного иностранного физлица, по которому "есть определенная информация спецслужб Украины с принятыми определенными решениями в рамках полномочий данных спецслужб". Барбул сообщил, что видел этого человека.

"Конечно, мы встречались неоднократно, он утверждал, что он предоставлял какие-то там услуги. Но при совместных встречах с другим агентом, с которым и был подписан договор, он эту информацию не подтвердил. При этом решил заняться вымогательством, угрожая связями в украинских правоохранительных органах, – сообщил бывший чиновник. – Он получил за свою продукцию больше, чем обозначил в своем же коммерческом предложении. В итоге все остались довольны, кроме некоторых правоохранителей. Хотя представьте, что перед вами как прокурором на столе лежат несколько экспертиз, материалы полиграфических исследований, допросы десятка людей, акты проверок налоговой, государственного контрольно-ревизионного управления, счетной палаты и ряда аудитов о том, что это прибыльная сделка и нет тут ущерба, растрат и потерпевших, есть позиция завода, что они не являются потерпевшими в этом деле. Но вы как прокурор продолжаете гнуть свою линию и пытаться попортить людям жизнь".

Он добавил, что есть ряд судебно-экономических экспертиз, которые показали, что в этом деле действия конкретных сотрудников определенных правоохранительных органов нанесли "многомиллионный в долларах ущерб" государству Украина.

"Конечно, если каждому иностранному заказчику отправить письма с вопросом "Нанимали ли вы эту компанию?", будут типовые ответы, если обвинять их в коррупции. Ответы будут, скорее всего, политически вежливые. Но суть будет такая: лечитесь, ребята, что вы делаете, – с последующими неприятными разговорами и вызовами послов, и, вполне возможно, недипломатической лексикой в отношении Украины и принятием дальнейших решений о сотрудничестве. Избирательность такой деятельности показывает исключительно избирательность нашей правоохранительной системы", – убежден экс-руководитель.

Барбул рассказал, что контракт продолжает действовать и по нему Украина постепенно выполняет свои обязательства, но само уголовное производство негативно повлияло на имидж страны.

"Повлияло и на сотни других контрактов Украины с этой страной и другими странами в том числе, на репутацию Украины на международном рынке как абсолютно неадекватной и не цельной структуры, с которой невозможно ни о чем договариваться и вести дела, которая предает своих партнеров. Это не мои выдумки, это было выписано в ряде документов посольств Украины и других стран на официальном уровне", – подытожил он.

"Спецтехноэкспорт" – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.

НАБУ инициировало уголовное производство против служебных лиц ГП "Спецтехноэкспорт" по факту растраты денежных средств за якобы не предоставленные услуги со стороны международного агента по "индийскому контракту".

По данным УНИАН, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли давление на судебных экспертов с целью фальсификации дела. Эксперты установили, что никакой растраты средств со стороны руководства ГП "Спецтехноэкспорт" не было, писало агентство.