Экс-министр инфраструктуры Пивоварский сообщил о внесении залога почти в 10 млн грн

Об этом Пивоварский написал в Facebook 17 марта.

"Залог внесен. Суд подтвердил получение, – отметил экс-министр. – Спасибо всем, кто внес за меня залог, и тем, кто набрал/написал, что готов помочь в этом вопросе!"

ВАКС избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 грн на заседании 16 марта. Суд также обязал экс-министра сроком до 16 мая прибывать по первому требованию в правоохранительные органы, сообщать им о смене места жительства и работы, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться со свидетелями по делу.