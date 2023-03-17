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Экс-министр инфраструктуры Пивоварский сообщил о внесении залога почти в 10 млн грн

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Пивоварский возглавлял Мининфраструктуры Украины с декабря 2014 года по апрель 2016-го
Пивоварский возглавлял Мининфраструктуры Украины с декабря 2014 года по апрель 2016-го
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, который подозревается в злоупотреблении властью и нанесении убытков государственному бюджету, сообщил о внесение залога, назначенном ВАКС, почти в 10 млн грн.

Об этом Пивоварский написал в Facebook 17 марта.

"Залог внесен. Суд подтвердил получение, – отметил экс-министр. – Спасибо всем, кто внес за меня залог, и тем, кто набрал/написал, что готов помочь в этом вопросе!"

https://www.facebook.com/andrei.pivovarsky/posts/pfbid02tobZ5ZPo34znCVYJstAUdmnWT52SHHebNjNBPA1ZKvNt5ePC8Ry3PuvEBMYQGy6Ul

ВАКС избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 грн на заседании 16 марта. Суд также обязал экс-министра сроком до 16 мая прибывать по первому требованию в правоохранительные органы, сообщать им о смене места жительства и работы, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться со свидетелями по делу.

Контекст:

Пивоварский возглавлял Мининфраструктуры с декабря 2014 года по апрель 2016-го.

О подозрении бывшему министру Национальное антикоррупционное бюро по согласованию с САП сообщило 22 февраля. По данным следствия, в 2015 году Пивоварский вместе с заместителем, который также являлся главой тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Пивденный, и только половина шла в бюджет. В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба, объяснили в САП.

Сам Пивоварский с подозрением не согласен. 27 февраля в Facebook он заявил, что приказ прошел предварительное согласование в профильных министерствах, одобрен Кабинетом Министров и зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

"Категорически не согласен с тем, что изложено как в сообщении о подозрении, так и в ходатайстве об избрании мне меры пресечения", – написал он.

Теги: Украина, залог, антикоррупционное бюро, Андрей Пивоварский, ущерб, НАБУ, Мининфраструктуры, подозрение, САП, суд, ВАКС
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