Экс-министр инфраструктуры Пивоварский сообщил о внесении залога почти в 10 млн грн

Об этом Пивоварский написал в Facebook 17 марта.
"Залог внесен. Суд подтвердил получение, – отметил экс-министр. – Спасибо всем, кто внес за меня залог, и тем, кто набрал/написал, что готов помочь в этом вопросе!"
ВАКС избрал меру пресечения Пивоварскому в виде залога в размере 9 997 900 грн на заседании 16 марта. Суд также обязал экс-министра сроком до 16 мая прибывать по первому требованию в правоохранительные органы, сообщать им о смене места жительства и работы, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться со свидетелями по делу.
Пивоварский возглавлял Мининфраструктуры с декабря 2014 года по апрель 2016-го.
О подозрении бывшему министру Национальное антикоррупционное бюро по согласованию с САП сообщило 22 февраля. По данным следствия, в 2015 году Пивоварский вместе с заместителем, который также являлся главой тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Пивденный, и только половина шла в бюджет. В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба, объяснили в САП.
Сам Пивоварский с подозрением не согласен. 27 февраля в Facebook он заявил, что приказ прошел предварительное согласование в профильных министерствах, одобрен Кабинетом Министров и зарегистрирован Министерством юстиции Украины.
"Категорически не согласен с тем, что изложено как в сообщении о подозрении, так и в ходатайстве об избрании мне меры пресечения", – написал он.