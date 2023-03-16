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ПОЛИТИКА

Суд избрал экс-министру инфраструктуры Пивоварскому залог почти в 10 млн грн

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Пивоварский (справа в первом ряду) не согласен с подозрением
Пивоварский (справа в первом ряду) не согласен с подозрением
Фото: Юлія Клименко / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины 16 марта избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, который подозревается в злоупотреблении властью и нанесении убытков государственному бюджету. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Его отпустили под залог в размере 9 997 900 грн, а также личное обязательство прибывать по первому требованию в правоохранительные органы, сообщать им о смене места жительства и работы, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться со свидетелями по делу.

Срок действия обязанностей – до 16 мая 2023 года, говорится в сообщении.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая ведет следствие по делу Пивоварова, уточнили, что подозреваемый не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения обязан внести средства на соответствующий счет ВАКС.

О подозрении бывшему министру Национальное антикоррупционное бюро по согласованию с САП сообщило 22 февраля. По данным следствия, в 2015 году Пивоварский вместе с заместителем, который также являлся главой тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Пивденный, и только половина шла в бюджет. В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба, объяснили в САП.

Сам Пивоварский с подозрением не согласен. 27 февраля в Facebook он заявил, что приказ прошел предварительное согласование в профильных министерствах, одобрен Кабинетом Министров и зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

"Категорически не согласен с тем, что изложено как в сообщении о подозрении, так и в ходатайстве об избрании мне меры пресечения", – написал он.

https://www.facebook.com/andrei.pivovarsky/posts/pfbid02S4GSLfPDYV7ihbU6Az52KotA18GU1tvUUPvQbF1DXVnNG5a2bdTaCGoN6oFEbNWTl

Теги: бюджет, Министерство инфраструктуры, залог, Андрей Пивоварский, убытки, НАБУ, САП, ВАКС
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