Суд избрал экс-министру инфраструктуры Пивоварскому залог почти в 10 млн грн

Его отпустили под залог в размере 9 997 900 грн, а также личное обязательство прибывать по первому требованию в правоохранительные органы, сообщать им о смене места жительства и работы, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться со свидетелями по делу.

Срок действия обязанностей – до 16 мая 2023 года, говорится в сообщении.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая ведет следствие по делу Пивоварова, уточнили, что подозреваемый не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения обязан внести средства на соответствующий счет ВАКС.

О подозрении бывшему министру Национальное антикоррупционное бюро по согласованию с САП сообщило 22 февраля. По данным следствия, в 2015 году Пивоварский вместе с заместителем, который также являлся главой тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Пивденный, и только половина шла в бюджет. В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба, объяснили в САП.

Сам Пивоварский с подозрением не согласен. 27 февраля в Facebook он заявил, что приказ прошел предварительное согласование в профильных министерствах, одобрен Кабинетом Министров и зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

"Категорически не согласен с тем, что изложено как в сообщении о подозрении, так и в ходатайстве об избрании мне меры пресечения", – написал он.