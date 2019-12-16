Эксперт: Текущая реформа налоговой – это очередная смена вывесок

Украине нужен системный план реформирования налоговой системы, так как пока каждый новый Кабмин просто расставляет на финансовые потоки новых людей, заявил эксперт по налогообложению Андрей Гмырин на Первом налоговом конгрессе в Университете ГФС Украины, сообщает "РБК-Украина".
"В целом, если посчитать количество реформ налоговой в Украине за последние 10 лет, можно сбиться со счета. Каждое новое правительство делало свою "реформу", которая, как правило, преследовала на самом деле единую цель: в процессе реорганизации гораздо проще расставить своих людей на финансовых потоках. Что же касается построения, структуры, функций и, самое главное, принципов и подходов к работе, то действующая ГФС – ГНС мало чем отличается от созданной в далеком 1996 году ГНА. Уже очевидно можно утверждать, что текущая реформа налоговой – это очередная смена вывесок. Без системного плана налоговой реформы, которой у нас сегодня, к сожалению, нет, лучшего ждать не приходится", – заявил эксперт.
В ноябре Гмырин заявил, что в Украине нет и борьбы с контрабандным товаропотоком.
"Подсчитывая объемы контрабанды, различные эксперты выходят на различные цифры. Но все они сходятся на том, что в год это не менее $10 млрд. Замечу, что по официальным данным, доходы бюджета от таможенных пошлин в 2018 году составили 27 млрд грн – 3% доходов госбюджета. Из всех 295,4 млрд НДС, которые поступили в 2018 году, 79% сформированы за счет таможенного НДС. В целом за 2018 год вместе с таможенными платежами и импортным акцизом таможня обеспечила 40,2% всех доходов бюджета. Теперь представим на секунду, что из 250–300 млрд грн контрабандного товаропотока были бы уплачены все платежи в госбюджет. Это еще около 100 млрд. Пора задуматься об отказе от кредитов МВФ", – объяснил он.
18 декабря 2018 года предыдущий Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы – разделении ГФС на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что правительство намерено начать “глубокую реформу налоговой системы” весной 2020 года.