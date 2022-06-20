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Ермак: Дудь не обращался за украинским гражданством, с Фридманом и другими российскими олигархами мы переговоров не ведем

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Ермак: Пока мы не ведем ни с кем никаких переговоров ни с Фридманом, ни с какими-либо другими олигархами. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, которые применили против таких лиц санкции
Ермак: Пока мы не ведем ни с кем никаких переговоров – ни с Фридманом, ни с какими-либо другими олигархами. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, которые применили против таких лиц санкции
Фото: president.gov.ua

Украинские власти не ведут переговоров с российским миллиардером Михаилом Фридманом о получении им гражданства Украины. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью LB.ua, которое вышло 20 июня.

В контексте разговора о получении украинского гражданства российским телеведущим и публицистом Александром Невзоровым Ермак сказал, что людей, которые имеют влияние на российское общество и занимают антикремлевскую позицию в войне РФ против Украины, Украина должна использовать. 

"Пока мы не ведем ни с кем никаких переговоров – ни с Фридманом, ни с какими-либо другими олигархами. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, которые применили против таких лиц санкции. Поэтому, я думаю, это неактуальный вопрос, – сказал он в ответ на вопрос о сообщениях относительно консультаций Фридмана по получению гражданства Украины. – Что касается возможности использования людей, имеющих влияние на российское общество, которые действительно продемонстрировали, что они занимают антикремлевскую позицию по поводу войны в Украине, таких людей следует использовать как медийное оружие. Исключительно в этом контексте". 

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина отметила, что украинский паспорт для этого не обязателен, и высказала мнение, что "хороших русских можно по-разному поощрять". Ермак согласился с журналисткой. 

"Нужно искать разные варианты, каким образом сегодня использовать их для борьбы с российской пропагандой. Конечно, если есть сомнения или даже подозрения относительно конкретного человека, нужно проводить дополнительные проверки или вообще о гражданстве на определенном этапе речь не может идти, а человек должен доказать свою пользу нашей победе, полную лояльность к Украине, нашим принципам и образу жизни", – добавил он. 

На вопрос, получит ли украинское гражданство "условный [российский блогер Юрий] Дудь", если обратится с такой просьбой, Ермак отреагировал: "Да не обращался к нам Дудь!"

"В настоящее время этот вопрос не рассматривается. Ни Дудь, ни кто-либо другой не обращался, насколько мне известно", – добавил глава ОП. 

Контекст:

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Александр Новиков 9 июня заявил, что Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. В "Альфа-Групп", сооснователем которой является Фридман, эту информацию опровергли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Михаил Фридман, гражданство, переговоры, олигархи, миллиардер, Юрий Дудь, проверки, Андрей Ермак
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