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ПОЛИТИКА

Евросоюз собирается сменить представителя в Украине. Стало известно, кто будет новым послом

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СМИ описывали Матернову как "одного из ключевых друзей Украины в Брюсселе"
СМИ описывали Матернову как "одного из ключевых друзей Украины в Брюсселе"
Фото: Katarina Mathernova / Twitter

Заместитель генерального директора директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова должна стать новым послом Евросоюза в Киеве. Об этом 19 апреля сообщило издание Euractiv и подтвердила в Twitter сама Матернова.

О назначении уроженки Словакии Матерновой послом в Украине говорится во внутренней записке Европейской службы внешних дел, попавшей в распоряжение Euractiv.

На своей нынешней должности Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Ее назначение послом в Киеве, что, по словам европейских чиновников, является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, одновременно предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса на пути к вступлению", – сказал Euractiv чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Большая честь быть назначенной представлять ЕС в Украине следующим послом. Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", – написала Матернова в Twitter вечером 19 апреля на английском и словацком. 

Она заявила также, что одновременно "смущена и взволнована" возможностью представлять ЕС в Украине "в этот поворотный момент в европейской истории". 

Сейчас послом ЕС в Украине является эстонец Матти Маасикас, который возглавил представительство в сентябре 2019 года.

Как поясняет Euractiv, назначение Матерновой  часть регулярной ротации дипломатических представительств ЕС в мире. Согласно стандартной практике ЕС, ротация дипломатов блока происходит каждые четыре года. Послов назначают председатели Совета ЕС и Еврокомиссии по предложению главного дипломата ЕС. Ожидается, что Матернова займет новую должность в сентябре 2023 года

"Европейская правда" в сентябре 2022 года характеризовала Матернову как "одного из ключевых друзей нашего государства в Брюсселе". Она регулярно бывает в Киеве и давно занимается украинскими вопросами. 

Контекст:

Матернова занимала высшие руководящие и консультативные должности в Европейской комиссии, Всемирном банке (2002–2004 и 2010–2014), а также в реформаторском правительстве Словакии (1998–2002), где она была главной политической советницей по вопросам институций вице-премьер-министра по экономическим вопросам.

В сентябре 2015 года Матернова вступила в должность заместителя генерального директора директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению.

Теги: Словакия, посольство, Еврокомиссия, евроинтеграция, Евросоюз, Матти Маасикас, посол, представительство ЕС, ЕС, Катарина Матернова
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