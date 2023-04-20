Евросоюз собирается сменить представителя в Украине. Стало известно, кто будет новым послом

СМИ описывали Матернову как "одного из ключевых друзей Украины в Брюсселе" Фото: Katarina Mathernova / Twitter

О назначении уроженки Словакии Матерновой послом в Украине говорится во внутренней записке Европейской службы внешних дел, попавшей в распоряжение Euractiv.

На своей нынешней должности Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Ее назначение послом в Киеве, что, по словам европейских чиновников, является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, одновременно предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса на пути к вступлению", – сказал Euractiv чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Большая честь быть назначенной представлять ЕС в Украине следующим послом. Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", – написала Матернова в Twitter вечером 19 апреля на английском и словацком.

Она заявила также, что одновременно "смущена и взволнована" возможностью представлять ЕС в Украине "в этот поворотный момент в европейской истории".

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine * as the next * Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni * @alex_owski * https://t.co/vMz2J4rlh5 — Katarina Mathernova * (@kmathernova) April 19, 2023

V * aka! Je to pre m * a ve * ké ocenenie a zárove * obrovská výzva. Teším sa na spoluprácu:)! #SlavaUkraïni https://t.co/wKkADNGW9B — Katarina Mathernova * (@kmathernova) April 19, 2023

Thank you for your kind words @eduardheger. It is an immense honour to be asked to represent the EU * in Ukraine * as the next EU Ambassador at this pivotal time in European history. I am both humbled and very excited. #SlavaUkraïni #StandWithUkraine * https://t.co/yFs5HnNzvn — Katarina Mathernova * (@kmathernova) April 19, 2023

Сейчас послом ЕС в Украине является эстонец Матти Маасикас, который возглавил представительство в сентябре 2019 года.

Как поясняет Euractiv, назначение Матерновой – часть регулярной ротации дипломатических представительств ЕС в мире. Согласно стандартной практике ЕС, ротация дипломатов блока происходит каждые четыре года. Послов назначают председатели Совета ЕС и Еврокомиссии по предложению главного дипломата ЕС. Ожидается, что Матернова займет новую должность в сентябре 2023 года

"Европейская правда" в сентябре 2022 года характеризовала Матернову как "одного из ключевых друзей нашего государства в Брюсселе". Она регулярно бывает в Киеве и давно занимается украинскими вопросами.