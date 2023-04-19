Европарламент призвал в этом году начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС

Для начала переговоров о членстве в ЕС Молдове необходимо выполнить девять определенных Европейской комиссией шагов Фото: ЕРА

Евродепутаты считают, что если Молдова выполнит девять определенных Европейской комиссией шагов, реализация которых является условием для начала переговоров, то обсуждение членства страны можно начать до конца текущего года.

В то же время Европарламент призывает правительство Молдовы продолжать программу реформ в области демократии и верховенства закона, работать над Соглашением об ассоциации страны с ЕС и развивать сотрудничество в рамках зоны свободной торговли.

В резолюции говорится, что членство Молдовы в ЕС "станет геостратегической инвестицией в единую и сильную Европу".

Помимо этого, в документе предлагается государствам-членам ввести санкции против тех, "кто стремится дестабилизировать Молдову". В частности, речь идет о молдавском бизнесмене и главе пророссийской партии "Шор" Илане Шоре и бывшем депутате парламента страны Владимире Плахотнюке.

Резолюцию поддержали 555 членов Европарламента, 49 проголосовали "против", еще 26 – воздержались.