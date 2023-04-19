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Европарламент призвал в этом году начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС

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Для начала переговоров о членстве в ЕС Молдове необходимо выполнить девять определенных Европейской комиссией шагов
Для начала переговоров о членстве в ЕС Молдове необходимо выполнить девять определенных Европейской комиссией шагов
Фото: ЕРА

Европейский парламент 19 апреля принял резолюцию, в которой призывает уже в этом году начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Евродепутаты считают, что если Молдова выполнит девять определенных Европейской комиссией шагов, реализация которых является условием для начала переговоров, то обсуждение членства страны можно начать до конца текущего года.

В то же время Европарламент призывает правительство Молдовы продолжать программу реформ в области демократии и верховенства закона, работать над Соглашением об ассоциации страны с ЕС и развивать сотрудничество в рамках зоны свободной торговли.

В резолюции говорится, что членство Молдовы в ЕС "станет геостратегической инвестицией в единую и сильную Европу".

Помимо этого, в документе предлагается государствам-членам ввести санкции против тех, "кто стремится дестабилизировать Молдову". В частности, речь идет о молдавском бизнесмене и главе пророссийской партии "Шор" Илане Шоре и бывшем депутате парламента страны Владимире Плахотнюке.

Резолюцию поддержали 555 членов Европарламента, 49 проголосовали "против", еще 26 – воздержались.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Молдова, Европарламент, Еврокомиссия, реформы, переговоры, Европейский союз, Евросоюз, членство
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