ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участники Черноморской конференции по безопасности признали Россию общей угрозой и подтвердили право Украины и Молдовы на евроинтеграцию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конференция прошла 12 13 апреля в Румынии
Конференция прошла 12–13 апреля в Румынии
Фото: ЕРА

Агрессия России в Украине представляет беспрецедентную угрозу всему восточноевропейскому региону. Об этом говорится в итоговом заявлении первой Черноморской конференции безопасности, которая 12–13 апреля прошла в Бухаресте.

Полный текст итогового заявления участников мероприятия опубликован на сайте украинского МИД. Его подписали министр обороны Украины Алексей Резников, министр обороны Румынии Ангел Тилвер и его молдавский коллега Анатолий Носатый, а также главы МИД Румынии Богдан Ауреску и Молдовы Николае Попеску. От имени украинского МИД документ завизировала замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

В документе стороны отметили одинаковую заинтересованность стран Восточной Европы в безопасном и стабильном будущем и готовность к общим усилиям для его достижения.

В заявлении политики также признали, что вторжение России в Украину принесло страшные жертвы и разрушения и показало источник общей угрозы странам Черноморского региона.

"Мы вновь подтвердили свое решительное осуждение этих агрессивных действий, представляющих беспрецедентную угрозу за последние десятилетия для нашего региона и евроатлантического пространства. Захватническая война России является грубым нарушением международного права. Мы осудили агрессора и всех, кто способствует войне России, включая Беларусь", – говорится в заявлении.

Участники встречи подчеркнули право Украины и Молдовы на евроатлантическую интеграцию.

"В этом контексте мы подчеркиваем важность исторического решения Европейского совета от 23 июня 2022 года о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса кандидата в ЕС и соглашаемся активизировать усилия для обеспечения их полноправного членства в ЕС. Мы ожидаем с нетерпением оценки Европейской комиссией достигнутого прогресса и решения относительно начала уже в этом году переговоров о вступлении Украины и Республики Молдова в ЕС", – сказано в документе.

Главы оборонных  и внешнеполитических ведомств оговорили перспективы трехстороннего формата диалога и сотрудничества Румыния – Республика Молдова – Украина. Кроме того, стороны договорились организовать при первой возможности в ближайший период времени новый раунд трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел с участием министров, ответственных за энергетику и инфраструктуру.

Контекст:

Первая Черноморская конференция безопасности прошла 12–13 апреля в Бухаресте в рамках международной Крымской платформы. Организаторы конференции – МИД и Минобороны Украины, также МИД и министерство национальной обороны Румынии в партнерстве с украинским Центром оборонных стратегий, сообщала пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций, в том числе лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.

Теги: Украина, Румыния, Молдова, МИД Украины, Черное море, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, безопасность, Эмине Джапарова, Николае Попеску, сотрудничество, Крымская платформа, Богдан Ауреску
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в леопардовом бикини с цепочками. Фото
57-летняя Херли снялась в леопардовом бикини с цепочками. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Стилист рассказала, какими тремя цветами в гардеробе заменить черный
Стилист рассказала, какими тремя цветами в гардеробе заменить черный
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (231276)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (109781)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (72265)
4
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (71719)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (69679)
6
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (56436)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (53785)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (51277)
 
 
 
 