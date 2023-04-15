Участники Черноморской конференции по безопасности признали Россию общей угрозой и подтвердили право Украины и Молдовы на евроинтеграцию

Полный текст итогового заявления участников мероприятия опубликован на сайте украинского МИД. Его подписали министр обороны Украины Алексей Резников, министр обороны Румынии Ангел Тилвер и его молдавский коллега Анатолий Носатый, а также главы МИД Румынии Богдан Ауреску и Молдовы Николае Попеску. От имени украинского МИД документ завизировала замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

В документе стороны отметили одинаковую заинтересованность стран Восточной Европы в безопасном и стабильном будущем и готовность к общим усилиям для его достижения.

В заявлении политики также признали, что вторжение России в Украину принесло страшные жертвы и разрушения и показало источник общей угрозы странам Черноморского региона.

"Мы вновь подтвердили свое решительное осуждение этих агрессивных действий, представляющих беспрецедентную угрозу за последние десятилетия для нашего региона и евроатлантического пространства. Захватническая война России является грубым нарушением международного права. Мы осудили агрессора и всех, кто способствует войне России, включая Беларусь", – говорится в заявлении.

Участники встречи подчеркнули право Украины и Молдовы на евроатлантическую интеграцию.

"В этом контексте мы подчеркиваем важность исторического решения Европейского совета от 23 июня 2022 года о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса кандидата в ЕС и соглашаемся активизировать усилия для обеспечения их полноправного членства в ЕС. Мы ожидаем с нетерпением оценки Европейской комиссией достигнутого прогресса и решения относительно начала уже в этом году переговоров о вступлении Украины и Республики Молдова в ЕС", – сказано в документе.

Главы оборонных и внешнеполитических ведомств оговорили перспективы трехстороннего формата диалога и сотрудничества Румыния – Республика Молдова – Украина. Кроме того, стороны договорились организовать при первой возможности в ближайший период времени новый раунд трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел с участием министров, ответственных за энергетику и инфраструктуру.