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Парламент Молдовы отменил "молдавский язык"

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Законопроект поддержали 58 депутатов
Законопроект поддержали 58 депутатов
Фото: depositphotos.com

Парламент Молдовы 16 марта изменил словосочетание "молдавский язык" на "румынский язык". Соответсвующий законопроект был принят во втором чтении, сообщает издание NewsMaker.

Изменения инициировала партия PAS ("Действие и солидарность"). Документ предусматривает закрепление во всех законах страны, в том числе в Конституции, понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков. 

Решение было принято в течении двух минут. Законопроект поддержали 58 депутатов.

"Приветствую. Это голосование немного опоздало", – заявил глава парламента Игорь Гросу под аплодисменты присутствующих.

В то же время, депутаты от оппозиции, в частности коммунисты устроили протест с плакатами во время голосования. Видео момента голосования NewsMaker опубликовало в Telegram. 

Внести соответсвующие законодательные изменение требовало решение Конституционного суда, объясняет издание Agora5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдовы установил, что Декларация независимости Республики Молдова, в которой указывается, что государственным языком является румынский, имеет преимущественную силу по отношению к Конституции и образует общий орган с Верховным законом. 

Решение молдавского правительства поддержали в Румынии. МИД страны заявило, что принятие документа имеет "глубокое символическое значение" и восстанавливает "научную истину" в отношении названия официального языка в Молдове. 

"Благодаря этому шагу существующие особые двусторонние отношения между Румынией и Республикой Молдова еще более укрепляются, что выражается в открытом и прочном сотрудничестве, ориентированном на демократическую реформу Республики Молдова и ее интеграцию в Европейский союз", – сказано в сообщении.

Контекст:

Языковеды считают молдавский язык в целом идентичным к румынскому, но в Конституции Молдовы язык называется "молдавским", а в Декларации о независимости – "румынским". В школах и высших учебных заведениях Молдовы изучают именно "румынский язык".

В то же время "молдавский язык" как предмет есть в учебных заведениях самопровозглашенного Приднестровья. Но на этой территории в отличие от остальной Молдовы используется молдавский на основе кириллицы.

Теги: Румыния, Молдова, Приднестровье, румынский язык, язык, Игорь Гросу
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