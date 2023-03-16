Парламент Молдовы отменил "молдавский язык"

Изменения инициировала партия PAS ("Действие и солидарность"). Документ предусматривает закрепление во всех законах страны, в том числе в Конституции, понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков.

Решение было принято в течении двух минут. Законопроект поддержали 58 депутатов.

"Приветствую. Это голосование немного опоздало", – заявил глава парламента Игорь Гросу под аплодисменты присутствующих.

В то же время, депутаты от оппозиции, в частности коммунисты устроили протест с плакатами во время голосования. Видео момента голосования NewsMaker опубликовало в Telegram.

Внести соответсвующие законодательные изменение требовало решение Конституционного суда, объясняет издание Agora. 5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдовы установил, что Декларация независимости Республики Молдова, в которой указывается, что государственным языком является румынский, имеет преимущественную силу по отношению к Конституции и образует общий орган с Верховным законом.

Решение молдавского правительства поддержали в Румынии. МИД страны заявило, что принятие документа имеет "глубокое символическое значение" и восстанавливает "научную истину" в отношении названия официального языка в Молдове.

"Благодаря этому шагу существующие особые двусторонние отношения между Румынией и Республикой Молдова еще более укрепляются, что выражается в открытом и прочном сотрудничестве, ориентированном на демократическую реформу Республики Молдова и ее интеграцию в Европейский союз", – сказано в сообщении.