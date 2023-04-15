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В ЕС уже все согласились с тем, что членство Украины в блоке неизбежно – Кулеба

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Кулеба уверен, что Украина станет членом ЕС
Кулеба уверен, что Украина станет членом ЕС
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что членство Украины в ЕС произойдет раньше, чем кажется. Об этом он сообщил 14 апреля во время онлайн-стрима с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram.

"Некоторые страны так называемой старой Европы понимают, что приобретением Украиной полноправного членства в ЕС баланс сил поменяется не только в Европарламенте, а во всем ЕС. Польско-украинский союз будет способен перевернуть много чего в ЕС вверх ногами. Будет реально другой Европейский союз", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что разговоры о том, что сперва реформировать Европейский союз, а потом пустить туда Украину, имеют целью предотвратить сдвиги в блоке после того, как Украина станет его членом.

"Главная позитивная новость во всем этом в том, что они действительно согласились с мыслью, что членство неизбежно. Это произойдет гораздо быстрее, чем кому-то кажется. Пытаются просто найти баланс, чтобы предотвратить переворачивание ЕС с ног на голову", – добавил глава МИД Украины.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Европейский союз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Европа, Евросоюз, ЕС
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