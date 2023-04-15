В ЕС уже все согласились с тем, что членство Украины в блоке неизбежно – Кулеба

"Некоторые страны так называемой старой Европы понимают, что приобретением Украиной полноправного членства в ЕС баланс сил поменяется не только в Европарламенте, а во всем ЕС. Польско-украинский союз будет способен перевернуть много чего в ЕС вверх ногами. Будет реально другой Европейский союз", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что разговоры о том, что сперва реформировать Европейский союз, а потом пустить туда Украину, имеют целью предотвратить сдвиги в блоке после того, как Украина станет его членом.

"Главная позитивная новость во всем этом в том, что они действительно согласились с мыслью, что членство неизбежно. Это произойдет гораздо быстрее, чем кому-то кажется. Пытаются просто найти баланс, чтобы предотвратить переворачивание ЕС с ног на голову", – добавил глава МИД Украины.