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Глава представительства Украины при ЕС: Работу по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии можно считать завершенной

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Евросоюз этой весной предоставит Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС
Евросоюз этой весной предоставит Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС
Фото: ЕРА

Украина практически завершила работу над всеми рекомендациями Еврокомиссии для начала переговоров по евроинтеграции. Об этом в опубликованном 7 апреля интервью "Укринформу" заявил глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

"В том, что касается законодательной составляющей этого процесса, работу по выполнению семи рекомендаций Европейской комиссии, в принципе, можно считать завершенной. Есть конкретные достижения, в частности успешное назначение ключевых должностных лиц. Это касается и руководства НАБУ, и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и запуска Высшей квалификационной комиссии судей. То есть с момента представления Украине этих рекомендаций соответствующие процессы были значительно ускорены. На сегодняшний день, можно сказать, происходит такой "тонкий тюнинг" соответствующих решений", – подчеркнул Ченцов.

По его словам, украинская сторона работает в координации с Европейской комиссией, которая даст промежуточную оценку подготовке Украины, и с государствами – членами ЕС.

"Мы внимательно слушаем и слышим то, что нам советуют. Мы рассчитываем на то, что весенняя или промежуточная устная оценка будет положительной, у нас есть все шансы, что такая оценка будет высокой. Возможно, также будут предоставлены рекомендации, чтобы окончательно охватить все вещи, которые требуют доработки. Наша цель, чтобы в ежегодном отчете, который готовится в течение года и будет представлен осенью, Европейская комиссия могла окончательно рекомендовать Совету ЕС перейти к следующему этапу, то есть к началу переговоров о членстве. Мы надеемся, что такое решение будет принято до конца этого года. Чтобы уже с начала следующего года мы могли приступить к практической работе", – резюмировал Ченцов.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Европейский союз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейская комиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, членство, Всеволод Ченцов, вступление Украины в ЕС
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