Глава представительства Украины при ЕС: Работу по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии можно считать завершенной

Евросоюз этой весной предоставит Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС Фото: ЕРА

"В том, что касается законодательной составляющей этого процесса, работу по выполнению семи рекомендаций Европейской комиссии, в принципе, можно считать завершенной. Есть конкретные достижения, в частности успешное назначение ключевых должностных лиц. Это касается и руководства НАБУ, и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и запуска Высшей квалификационной комиссии судей. То есть с момента представления Украине этих рекомендаций соответствующие процессы были значительно ускорены. На сегодняшний день, можно сказать, происходит такой "тонкий тюнинг" соответствующих решений", – подчеркнул Ченцов.

По его словам, украинская сторона работает в координации с Европейской комиссией, которая даст промежуточную оценку подготовке Украины, и с государствами – членами ЕС.

"Мы внимательно слушаем и слышим то, что нам советуют. Мы рассчитываем на то, что весенняя или промежуточная устная оценка будет положительной, у нас есть все шансы, что такая оценка будет высокой. Возможно, также будут предоставлены рекомендации, чтобы окончательно охватить все вещи, которые требуют доработки. Наша цель, чтобы в ежегодном отчете, который готовится в течение года и будет представлен осенью, Европейская комиссия могла окончательно рекомендовать Совету ЕС перейти к следующему этапу, то есть к началу переговоров о членстве. Мы надеемся, что такое решение будет принято до конца этого года. Чтобы уже с начала следующего года мы могли приступить к практической работе", – резюмировал Ченцов.