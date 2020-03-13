Фирсов: Передал следствию перечень людей, которых подозреваю в причастности к поджогу моего автомобиля

Врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил изданию "ГОРДОН", что назвал полиции имена людей, которых он подозревает в поджоге своей машины.

"Я передал следствию перечень людей, которых я подозреваю в причастности к этим действиям, изложил факты. Называть их имена публично не буду, чтобы не мешать следствию. А моя задача сейчас – максимально поддерживать и содействовать ему", – сказал он.

После поджога полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва либо иным общеопасным способом или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах), но Фирсов предположил, что в дальнейшем дело может быть переквалифицировано.

"И.о. генерального прокурора Виктор Чумак и его заместитель Виктор Трепак лично меня заверили, что взяли расследование под свой контроль. Национальная полиция и пожарная служба сейчас проводят экспертизы, чтобы выяснить, каким образом был совершен поджог. Опрашивают свидетелей, соседей, работают с камерами наблюдения", – рассказал Фирсов.

Автомобиль чиновника KIA Cerato сгорел в ночь на 12 марта в Киеве. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что возгорание произошло в моторном отсеке. В результате пожара поврежден двигатель и уничтожен салон. По словам Фирсова, автомобиль ремонту не подлежит.

Он уточнил в Facebook, что автомобиль был 2008 года. "Стоил он недорого, но все равно жалко. На авто не было полной страховки, только автогражданка", – написал чиновник.

Фирсов связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"За три месяца мы уволили десятки людей, которые работали в инспекции на руководящих должностях более 10 лет. По некоторым эпизодам даже открыты уголовные производства. Кто-то из этих людей может воспринимать это как личное и думать о мести. С другой стороны, каждый день мы заходим на сотни предприятий. И штрафуем на миллионы, не обращая внимания на фамилии владельцев. Такой широкий спектр деятельности не дает мне возможности подозревать кого-то конкретно. Все свои предположения я изложил полиции, которая подробно меня опросила. Непосредственно угроз или предупреждений я не получал. Намеки, приветы через кого-то и тому подобное – это было и есть каждый день. Но писать или заявлять в полицию о таком бессмысленно", – отметил он.

Бывший народный депутат Украины Фирсов стал врио главы Государственной экологической инспекции в ноябре 2019 года.