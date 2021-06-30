Fozzy Group уволила своего топ-менеджера после скандала. Он называл Басту "красавой", а ношение вышиванок – "...банутой привычкой"

Баранского уволили по итогам встречи с руководством компании Скриншот: Точка G // как зарабатывают в IT / YouTube

27 июня одесский активист Сергей Стерненко опубликовал скриншоты заявлений Баранского в Stories. Сам Баранский писал, что Stories были закрытыми и видны лишь для друзей. Он пришел к выводу, что и для друзей "перегнул палку".

На скриншотах были высказывания, которые в Fozzy Group назвали непатриотичными, а Баранский признал грубыми и циничными. В частности, он называл российского рэпера Басту "красавой", ношение вышиванок – "...банутой привычкой", а народную песню "Гей, пливе кача", которая стала широко известна как реквием по героям Небесной сотни, – "сельской песней".

Позже Баранский написал, что ему "крайне жаль", и что у него – проукраинская позиция.

В Fozzy Group подчеркнули, что не разделяют высказывания своего сотрудника, которые спровоцировали скандал в соцсетях.

"Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group. Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", – добавили в компании.