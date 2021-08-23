ФСБ России заявила о задержании украинца "с поличным". Против него возбудили дело о шпионаже

ФСБ заявила о задержании украинца за "шпионаж" Фото: depositphotos.com

В релизе, опубликованном на сайте ФСБ, утверждается, что гражданина Украины задержали в Туле. Он якобы собирал "сведения, составляющие государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним".

Задержанный "по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей", утверждают в ФСБ.

Целями украинца якобы были "вербовочная разработка россиян" и получение от них информации о разработках в области стрелкового оружия.

Имени, возраста или других подробностей относительно задержанного не указывают.

В отношении украинца открыли уголовное дело по ст. 276 (шпионаж) Уголовного кодекса РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.